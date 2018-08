Delfinen Honey Foto: Handout via Reuters

Delfinen Honey forlatt i japansk akvarium

UTENRIKS 2018-08-28T23:52:04Z

Delfinen Honey og 46 pingviner som siden januar har vært forlatt i et forfallent akvarium i Japan, utløser nå protester.

Publisert: 29.08.18 01:52

Både aktivister og andre ber om at dyrene reddes, melder nyhetsbyrået Reuters.

Delfinen ble ifølge media fanget i 2005 i nærheten av Taiji, en havneby som er beryktet for sin årlige delfin-jakt og foreviget i Oscar-dokumentaren «The Cove».

Filmen utløste massiv kritikk av japanske akvariers praksis med å kjøpe delfiner herfra. Under delfinjakten blir dyrene jaget inn i en grotte hvor noen blir fanget og senere solgt til akvarier mens andre blir slaktet for kjøttets skyld.

Etter filmen besluttet den japanske sammenslutningen av dyrehager og akvarier at de skulle slutte å kjøpe delfiner fra Taiji.

De som drev Inubosaki Marine Park Aquarium i byen Choshi, litt øst for Tokyo, stengte anlegget i januar etter en nedgang i antall besøkende i kjølvannet av jordskjelvet i 2011.

Men Honey og 46 pingviner, i tillegg til hundrevis av fisk og reptiler, befinner seg fortsatt i akvariet, ifølge en representant for myndighetene i regionen.

Han forteller at ansatte mater dyrene jevnlig, men bilder og video tatt av aktivister i mars og august i år fra utsiden av akvariet viser Honey som svømmer i et lite basseng i et uhyggelig tomt anlegg.

«Redd Honey»

– Honey er et symbol på både problemene til marineparker og Taiji’s jakt-metoder, sier Akiko Mitsunobu i en lokal gruppe som kjemper for dyrs rettigheter.

– Da vi dro for å sjekke anlegget viste hun tegn på stress, og beveget hodet svakt inn og ut av vannet, legger han til.

Husker du denne? Forskere fant Pinocchio-frosk

Gjentatte telefoner til Inubosaki Marine Park og morselskapet skal ikke ha blitt besvart. En representant for byen Choshi sier at de heller ikke har fått tak i representanter for akvariet.

Historien om de forlatte dyrene har spredt seg i sosiale medier og på Twitter har flere lagt ut bilder med teksten «Redd Honey».