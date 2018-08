SNART VALG: Det er 40 prosent større sannsynlighet for at en automatisert Twitter-bot uttrykker støtte for Sverigedemokraterna fremfor andre svenske partier. Avbildet er Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Forskere: Sverigedemokraterna får valghjelp av roboter på Twitter

UTENRIKS 2018-08-29T13:11:41Z

Antallet automatiserte Twitter-kontoer har økt kraftig før innspurten i det svenske valget, viser en ny undersøkelse.

Svenske FOI, totalforsvarets forskningsinstitutt, har undersøkt forekomsten av automatiserte Twitter-kontoer, såkalte Twitter-boter, i sammenheng med det svenske valget. Studien viser at antall Twitter-boter nesten har fordoblet seg i perioden fra juli til august i år, skriver FOI på sin nettside.

Sprer propaganda

9. september er det valg i Sverige .

– Antallet politiske boter som diskuterer svensk politikk og det svenske valget på Twitter har økt markant i løpet av de siste ukene, sier Johan Fernquist, som er forsker på data science i FOI og er prosjektleder for undersøkelsen.

Boter kan brukes til å spre feilinformasjon. Om innholdet får stor spredning via boter, kan brukere av sosiale medier ledes til å tro at innholdet faktisk er mer delt, mer allment akseptert og mer «mainstream» enn hva faktisk er tilfelle, står det å lese på nettsiden.

Botene som har vært gjenstand for studien, er av tre typer: Den ene typen er boter som er styrt automatisk av et dataprogram, den andre er boter som styres av mennesker ansatt for å spre propaganda, den tredje er det privatpersoner som står bak. Privatpersoner som da kopierer og retweeter innhold.

Effekten av de ulike botene er den samme, uansett om det er mennesker eller programmer som står bak boten.

Støtter oftere Sverigedemokratene

I studien analyseres også hvordan botene skiller seg fra genuine kontoer, hva botene lenker til, hvilke budskap som spres, samt hvor stor og hva slags spredning de politiske botene har.

Undersøkelsen viser blant annet at det er 40 prosent større sannsynlighet for at botene uttrykker støtte til Sverigedemokraterna enn hva genuine kontoer gjør.

Majoriteten av kontoen som har blitt stengt eller slettet av Twitter er kontoer som sprer autoritære og nasjonalistiske ytringer.

Tidligere undersøkelser viser at budskapet i botene får langt mindre påvirkningskraft når mottagerne er klar over at informasjonen kommer fra en automatisk bot.