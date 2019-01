VIL BYGGE MUREN: USAs president Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Vurderer å erklære nasjonal krise for å bygge Mexico-muren

Ifølge CNN, forbereder Det hvite hus et utkast til en nasjonal kriseerklæring, etter at to «shutdown»-løsningsforslag ble nedstemt i kongressen torsdag.

Trump varslet tidlig at han kunne erklære en nasjonal krise for å få de midlene han ønsker seg til å bygge den mye omstridte muren mot grensen mot Mexico.

Erklærer trump en nasjonal krise, kan han beordre forsvarsdepartementet om å bygge muren. Ifølge interne dokumenter CNN har fått tilgang på, forbereder Det hvite hus nå en slik nasjonal krise-erklæring. Der skal de ha identifisert sju milliarder dollar i potensielle byggemidler.

Fastlåst krise

Det amerikanske statsapparatet har vært delvis stengt ned i 34 dager på grunn av budsjett-konflikten om muren. Det er den lengste nedstengningen i USAs historie. 800 000 offentlig ansatte står uten lønn.

Både et demokratisk og et Trump-støttet republikansk løsningsforslag for å få en slutt på situasjonen ble nedstemt i Senatet torsdag.

Kjernen i konflikten er at Donald Trump ikke har flertall i kongressen for å bevilge de midlene han krever at skal bevilges i budsjettet til å bygge Mexico-muren.

Demokratene vil heller vil forhandle med Trump om midler til grensesikkerhet. Trump har imidlertid avvist å forhandle om midler til grensesikkerhet, uten at demokratene går med på å bygge muren.

Må bruke militæret

National Emergencies Act, som ble vedtatt av Kongressen i 1976, tillater en sittende president å erklærer krisetilstand etter eget skjønn. Definisjonen av «krise» er ikke spesifisert i loven.

Det frigis ingen umiddelbare midler til presidenten under en nasjonal krise, men ifølge Elizabeth Goitein, visedirektør for Brennan-senterets frihet- og nasjonale sikkerhetsprogram, kan han omdirigere midler fra mililtære prosjekter for å bygge muren, skriver The Washington Post. Han må dessuten ta ibruk militære styrker under en eventuell nasjonal krise, ifølge Goitein.

Om Trump skal be militæret frigjøre midler fra egne prosjekter til å bygge muren, må dette også godkjennes av Pentagon.