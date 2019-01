VELG SIDE: – Ingen flere utsettelser, ikke mer lek, sa USA utenriksminister Mike Pompeo til FNs sikkerhetsråd, og ba medlemslandene om å støtte opposisjonsleder Juan Guaidó. Foto: Kevin Hagen / AP

Pompeo om Venezuela: - Det er på tide å velge side

2019-01-26

USA og EU-landene legger press på president Nicolás Maduro for å holde nyvalg i Venezuela. Et statskupp, mener regjeringsmedlem.

Publisert: 26.01.19 22:07 Oppdatert: 26.01.19 22:17

– Ingen skal gi oss frister eller fortelle oss om valg har funnet sted. Hvor får dere makten til å stille ultimatum overfor et folk med selvstyre, spurte Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza retorisk overfor FNs sikkerhetsråd lørdag ettermiddag.

Det var USAs utenriksminister Mike Pompeo som kalte inn til hastemøte i Sikkerhetsrådet. Fra talerstolen ba Pompeo medlemslandene om å støtte opposisjonsleder Juan Guaidó i Venezuela-krisen.

En rekke EU-land fremla lørdag krav om nyvalg i Venezuelas til president Nicolás Maduro.

– Nå er tiden inne for alle andre nasjoner å velge side. Enten står du på frihetens side, eller på samme lag som Maduro og hans kaos, sa Pompeo under lørdagens møte i FNs sikkerhetsråd, ifølge Reuters .

USAs utenriksminister ber dermed andre land om å stille seg bak Juan Guaidó, som tidligere denne uken utnevnte seg selv som fungerende president i Venezuela.

– Vi ber Sikkerhetsrådets medlemmer om å støtte Venezuelas demokratiske overgang og fungerende president Guaidós rolle i dette, sa Pompeo.

– Et statskupp

De fleste europeiske stormaktene stilte i helgen ultimatum overfor Nicolás Maduro, med krav om nyvalg i løpet av de neste åtte dagene: Hvis ikke, stiller også de seg bak Guaidó. Også EUs utenrikssjef Federica Mogherini ber Venezuela om å holde et nytt, «fritt og troverdig» valg.

Venezuelas utenriksminister, Jorge Arreaza, avviste kravet fra EU-landene, og gjentok Maduros forespørsel om å opprette dialog med USA og Donald Trump.

– Vårt forslag er fortsatt gjeldende, og ligger på bordet. Det er dette vi har ønsket siden vår første dag i regjeringskontorene, sa Arreaza til Sikkerhetsrådet.

– USA står ikke bak dette statskuppet. De står i fortroppen, og dikterer ordre, tordnet Arreaza.

Storpolitisk maktkamp

Både Tyskland, Spania, Frankrike og Storbritannia har lørdag satt Maduros regjering på samme åtte dagers prøvetid. De følger samme linje som USA, som tidligere denne uken også erklærte sin støtte til Guaidó.

En liten gruppe land, blant dem Russland, Iran, Kina, Syria, Tyrkia, Cuba, Bolivia og Nicaragua, støtter på sin side Maduro. USAs forslag til FN om å gi full støtte til Guaido ble videre blokkert av Russland, Kina, Sør-Afrika og Ekvatorial-Guinea.

Russland beskyldte lørdag USA for å støtte et statskupp i Venezuela. Etter at USA la frem ønske om å holde et møte om situasjonen i landet i FNs sikkerhetsråd, beskrev også Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia amerikanernes handlinger som «kuppforsøk»

– Venezuela er ikke en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Hvis noe utgjør en trussel, er det USA og deres alliertes skamløse og aggressive handlinger rettet mot Venezuelas legitimt valgte president, argumenterte Nebenzja.

Russland forsøkte innledningsvis å stoppe møtet ved å be om en avstemning. Det holdt likevel ikke, da ni av femten av Sikkerhetsrådets medlemsland stemte for at møtet skulle avholdes.