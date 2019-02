ÅPNER NY GRANSKNING: Komitéleder Adam Schiff talte med pressen i Washington etter at Demokratene vedtok å åpne en egen granskning av Russland-etterforskningen onsdag. Foto: J. Scott Applewhite / TT

Demokratene åpner Russland-etterforskning

Lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus varsler en ny granskning av mulig russisk innblanding i presidentvalget i 2016. «Latterlig» og «president-trakassering», svarer Trump.

Publisert: 07.02.19 09:43







Komiteens egen granskning er på siden av den allerede pågående etterforskningen ledet av spesialetterforsker Robert Mueller. Dette blir komiteens andre granskning av dette emnet.

Komitéleder Adam Schiff fra demokratene sier at også president Donald Trumps utenlandsinvesteringer skal etterforskes. Han sier at russlandsgranskningen blir omfattende, og skal undersøke eventuelle koblinger og/eller samarbeid mellom Trumps medarbeidere og russere, samt om utenlandske aktører har forsøkt å påvirke Trump eller hans familie og medarbeidere. Komiteen skal også finne ut om noen har forsøkt å hindre den forrige etterforskningen, kunngjorde Schiff onsdag.

– Vi skal gjøre jobben vår, og presidenten skal gjøre jobben sin. Vår jobb handler om å være sikker på at politikken som føres i USA, blir gjort ut fra nasjonale interesser, ikke økonomisk innblanding eller press eller annen påvirkning, sier demokraten fra California.

50 forklaringer til Mueller

Onsdag vedtok etterretningskomiteen at den skal sende spesialetterforsker Mueller utskrifter fra forklaringer fra 50 personer fra komiteens Russland -etterforskning som ble avsluttet i mars i fjor. Blant dem som har forklart seg, er Trumps eldste sønn Donald Jr. og svigersønn og rådgiver Jared Kushner. Beslutnignen ble tatt i komiteens første møte onsdag, etter at demokratene kom i flertall ved årsskiftet etter mellomvalget i fjor høst.

Trump var ikke sen med å kritisere Demokratenes avgjørelse og kalte etterforskningen «latterlig» og «trakassering av presidenten» onsdag, skriver Washington Post.

Komiteen konkluderte i fjor med at det ikke fantes noen beviser for konspirasjon eller kontakt mellom Russland og Trumps kampanjemedlemmer. Dette mente demokratene var feil og sa at granskingen ble avsluttet for tidlig. Nå som demokratene er i flertall, har de planer om å gjenåpne etterforskningen.

Mueller ba i fjor etterretningskomiteen om en utskrift av forklaringen til Trumps tidligere rådgiver Roger Stone, men det ble nedstemt av republikanerne i komiteen, som den gangen hadde flertall.

Cohen-høring

En som allerede er kalt inn til høring i Representantenes hus, er Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen. Han skulle egentlig møte fredag denne uken, men det har blitt utsatt til 28. februar «av hensyn til etterforskningen», ifølge Schiff.

Siden Russland-etterforskningen startet, har både Cohen og Stone blitt tiltalt for å lyve under ed. Cohen starter i mars en tre år lang soning i fengsel etter å ha innrømmet brudd på lovene om valgkampfinansiering og for å løyet til Kongressen. I tillegg til å være tiltalt for å lyve til Kongressen, er Stone også tiltalt for å ha påvirket vitner og for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med sin kontakt med WikiLeaks.