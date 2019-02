INGEN MUR: USAs president ønsket seg i utgangspunktet en mur mot Mexico. Nå ser han ut til å godta at det ikke blir noe av i denne omgang. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

CNN: Trump vil signere grenseavtale

Ifølge CNN vil president Donald Trump signere den nye avtalen om grensesikkerhet, for å unngå ny nedstengning av deler av det amerikanske statsapparatet.

Publisert: 13.02.19 14:00







Tirsdag ville ikke president Trump fortelle om kan kommer til å signere den nye avtalen om grensesikkerhet. Nå forteller to kilder som har snakket direkte med Presidenten at han har tenkt til å signere avtalen, skriver CNN.

Demokratene og Republikanerne i Kongressen er blitt enige om en ny avtale om grensesikkerhet. Den innebærer angivelig mer penger til nye sikringer på grensen mot Mexico, men ikke tilstrekkelig til muren Trump ønsker seg.

Presidenten sa tirsdag at han ved første øyekast ikke er begeistret for avtalen, men at han ikke tror det blir noen ny nedstengning.

– Er jeg begeistret ved første øyekast? Svaret er nei, jeg er ikke fornøyd, sa Trump til pressen under et regjeringsmøte.

Ifølge kilder i Kongressen er partene enige om å bruke nesten 1,4 milliarder dollar på nye barrierer eller gjerder langs grensen mot Mexico. Trump på sin side ønsker at det skal brukes 5,7 milliarder dollar på grensemuren.

Deler av det amerikanske statsapparatet var nylig stengt i over en måned fordi Trump nektet å godta et lignende kompromiss i Kongressen i desember.

Kongressen må få avtalen signert av Trump før fredag, hvis ikke må USA på ny gjennom en nedstengning.

Dette hadde Trump å si om den nye avtalen tidligere denne uken: