VATIKANET: Den katolske kirkens generelle holdning til homofili er at det er syndig. Foto: Jørgen Braastad / VG

Oppsiktsvekkende påstander i ny bok: Fire av fem prester i Vatikanet er homofile

I en ny bok hevdes det at fire av fem prester i Vatikanet er homofile. Jo mer en prest fordømmer homofili, jo mer sannsynlig er det at han er homofil, forteller kilder til forfatteren.

Publisert: 13.02.19 09:03







«Inside the Closet of the Vatican» er en murstein på 570 sider. Den kommer neste onsdag, samme dag som Vatikanets toppmøte om seksuelle overgrep begynner. Den franske journalisten og forfatteren Frédéric Martel, som er ateist og åpent homofil, har skrevet boken. Han har brukt fire år på researchen, skriver avisen The Guardian.

Ifølge den katolske nettsiden The Tablet har forfatteren reist verden rundt og gjennomført 1500 intervjuer med blant annet 41 kardinaler, 52 biskoper og erkebiskoper og mer enn 200 prester og teologstudenter.

Mange fortalte om følgende tommelfingerregel: Jo mer en prest var fordømte homofili, jo mer sannsynlig var det at han var homofil.

Stor fare for å bli avslørt

Ifølge boken aksepterte noen av de homofile prestene sin legning, mens andre fornektet den. Et fåtall var i langvarige hemmelige forhold, mens andre levde dobbeltliv hvor de gjennomførte tilfeldige møter med stor fare for å bli avslørt. Ikke alle var nødvendigvis seksuelt aktive.

Ifølge forlaget som utgir boken, Bloomsbury, avslører «Inside the Closet of The Vatican» hemmeligheter knyttet til sølibat, hat mot kvinner og sammensvergelser mot pave Frans.

les også 400 prester fratatt jobben etter overgrep

Boken setter ikke homoseksualiteten i sammenheng med seksuelle overgrep mot barn, men forfatteren beskriver en hemmelig kodeks mellom prester som fører til at misbruk ikke konfronteres eller fordømmes, skriver The Tablet basert på informasjon fra mennesker som kjenner bokens innhold.

Homofil katolsk prest fikk sparken

Pave Frans har irritert sine konservative kritikere ved å tilsynelatende ha en mykere tone overfor homofile.

– Dersom noen er homofil – hvem er jeg til å dømme? har uttalte han i 2013, bare måneder etter at han ble innsatt som pave. Men i boken «La Fuerza de la vacacion» fra 2018 blir han sitert på at han bekymrer seg over homofili blant det katolske presteskapet og at legningen var «på moten».

les også Pave Frans i ny bok: Homofile bør ikke bli prester

Den katolske kirkens generelle holdning til homofili, er at det er syndig – og pavens syn er derfor ikke noe nytt. I 2015 ble en høytstående katolsk prest, Krzysztof Charamsa, sparket av Vatikanet etter at han kom ut av skapet offentlig.