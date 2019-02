Etterlyst norsk kvinne pågrepet på Costa Blanca

En kvinne i 30-årene som har vært etterlyst av norsk politi for flere kidnappingsforsøk ble før helgen pågrepet utenfor Alicante.

Publisert: 11.02.19 00:08







Ifølge en pressemelding fra spansk politi skal kvinnen være siktet for å ha kidnappet sitt eget barn etter å ha tapt en barnefordelingssak på Østlandet for noen år siden.

Hun skal også være siktet for trusler mot sin eks-partner, og flere forhold relatert til nevnte barnefordelingssak.

I den samme pressemeldingen heter det at hun er siktet for forhold som kan gi henne over ti års fengsel. Kvinnens nye partner skal også være siktet for vold mot barnefaren.

Den norske kvinnen skal ifølge spansk politi ha blitt pågrepet i andre europeiske byer tidligere i forbindelse med den samme saken. Hun sitter nå i arresten i Alicante i Spania , og vil bli begjært utlevert av norsk politi.