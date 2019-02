Slik viser stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez (29) at systemet i USA svikter

«La oss leke en lek. Jeg er skurken». Slik starter demokratenes nye stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez. Innen seansen er omme har hun avkledd de amerikanske reglene for kampanjefinansiering.

29-åringen fra Bronx er det heteste navnet i amerikansk politikk, til tross for at hun ikke kan stille ved presidentvalget i 2020. Like fullt mener mange at hun er fremtiden for Demokratene. Nåtiden også, vil noen mene om den unge kongresskvinnen.

Hennes oratoriske evner er det som gjør at hun markerer seg så sterkt. Samtidig er den unge, latinamerikanske politikeren på venstresiden blitt en kvinne republikanere elsker å hate.

PÅ VALGKAMP: Alexandria Ocasio-Cortez under valgkampen i november i fjor. Etter å ha fått plass i kongressen har hun tatt amerikansk politikk med storm. Foto: ANDREW KELLY / X02844

En video som har gått sin seiersgang i sosiale medier, viser Ocasio-Cortez under en høring i en komité i kongressen. Der avdekker hun hvor ille det står til med reglene for kampanjefinansiering av amerikanske politikere.

Hun utfordrer panelet av eksperter til å bli med på en hypotetisk lek, for å få frem sitt poeng:

«Jeg spiller skurken, noe halve rommet ville vært enige i uansett», begynner politikeren, som ofte refereres til som AOC etter sine initialer.

Ocasio-Cortez tegner så et scenario der hun har som mål å slippe unna med så mange udåder som mulig for selv å bli rik, og fremme egne interesser selv hvis de går foran interessene til det amerikanske folket. Så ber hun ekspertene late som om de er medskyldige og hjelpe henne slippe unna med mest mulig.

Hun spør så om dersom hun (i rollen som «skurken») ville stille til valg til kongressen, kunne hun da drive en valgkampanje fullt og helt dekket inn av såkalte corporate political action committees (PAC).

Dette er en type organisasjon som samler inn valgkampbidrag til ulike kandidater, men det er omstridt i USA fordi private bedrifter kan stå bak. Da kongresskvinnen spør om hun ville være juridisk forhindret fra å la seg sponse fullt og helt av slike mektige lobbygrupper, svarer ekspertene at det ikke finnes noen slik hindring.

PÅ VENSTRESIDEN: Alexandria Ocasio-Cortez har beskrevet seg selv som sosialdemokrat, noe som plasserer henne langt til venstre i det amerikanske politiske landskapet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ocasio-Cortez slår da fast at hun i rollespillet er sponset av en lobby bestående av interesser knyttet til oljeindustrien, den private helsesektoren og legemiddelprodusenter.

Så ber hun ekspertene vurdere om det er noen grenser for hva slags lovforslag hun i så fall kunne legge frem, og får til svar at det ikke er noen slike begrensninger.

– Så jeg kan være fullt ut sponset av oljeindustrien og legemiddelindustrien, skrive lover om det, og det finnes ingen begrensninger, spør Ocasio-Cortez, og får bekreftelsen hun er ute etter.

For å sette det ekstra på spissen spør hun om hun kunne hatt aksjer i firmaer som ville bli påvirket av lovgivning hun går inn for, og dermed kunne tjene seg rik på at hun får aksjeverdien til å gå opp. Igjen får hun det bekreftet fra ekspertene.

Til slutt spør hun om presidenten i USA er underlagt flere eller færre begrensninger enn den folkevalgte «skurken» i hennes lek. Hun får til svar at presidenten er underlagt enda færre begrensninger enn kongressmedlemmer.

– Og som vi har sett er det helt lovlig for meg å være en bad guy. Og det er altså enda lettere for presidenten i USA å være det, spør Ocasio-Cortez.

– Det stemmer, svarer ekspertpanelet.