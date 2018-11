I VARETEKT: Vaskebjørnene ble sluppet fri i skogen, etter å ha «sittet i varetekt» hos politiet. Foto: Milton Police Department

Politiet trodde vaskebjørnene hadde rabies - var egentlig fulle

Politiet fikk inn flere meldinger om vaskebjørner med mistenkelig oppførsel.

Forrige uke mottok politiet i den amerikanske byen Milton flere meldinger om rabiate vaskebjørner i området. Politiet bestemte seg for å undersøke saken nærmere.

– De siste to dagene har vi fått inn flere telefoner om vaskebjørner som mistenkes for å ha rabies, skriver Milton Police Department i et Facebook-innlegg.

Politiet dro til området hvor de mistenkte dyrene kunne oppholde seg for å lete etter spor fra de maskerte dyrene. Til slutt fikk politiet fanget to vaskebjørner, men innså at de hadde et annet problem.

Vaskebjørnene hadde ikke rabies, men de var alkoholpåvirket.

– Det viste seg at vaskebjørnene var fulle på fermenterte epler, skriver politiet videre.

Politiet valgte å ta med seg dyrene for å holde dem i varetekt til de ble edrue igjen. Vaskebjørnene ble til slutt sluppet fri i skogen. En av dem fikk kallenavnet Dallas.

På Facebook oppfordrer politiet til å ikke nærme seg vaskebjørner som kan virke svimlende og desorientert.

– Den kan være syk, så ring oss slik at vi kan ta vare på den, avslutter de.

Rabies er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr, men kan også smitte til mennesker, skriver Folkehelseinstituttet .

Sykdommen debuterer med smerter for den som blir smittet, som videre kan føre til symptomer som aggresjon, krampeanfall og lammelse. Etter symptomdebut har sykdommen alltid dødelig utgang - som vanligvis tar mellom to til syv dager.