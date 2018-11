ETTERSØKT: Russland har ettersøkt Bill Browder gjennom Interpol. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Flere land nekter å godta russisk Interpol-sjef

UTENRIKS 2018-11-21T00:17:44Z

Russland beskyldes for å bruke Interpol til å jage politiske motstandere. Storbritannia nekter å godta Russlands kandidat til ny president i organisasjonen.

Publisert: 21.11.18 01:17

I oktober ble presidenten i Interpol , Meng Hongwei, meldt savnet, mens han var på en reise i Kina. Noen dager senere opplyste kinesiske myndigheter at han var under etterforskning for korrupsjon. Samtidig fikk Interpol hans avskjedsbrev.

Interpols generalforsamling er samlet i Dubai, og onsdag skal de velge Mengs etterfølger. Favoritten til å ta over stillingen er russeren Aleksandr Prokoptsjuk.

Flere land stiller seg på på bakbeina, og nekter å godta den russiske kandidaten. Storbritannia truer med å forlate Interpol om russeren blir valgt, skriver The Times .

Heller ikke USA vil ikke ha den russiske kandidaten, melder nyhetsbyrået AP . Parlamentet i Litauen vedtok enstemmig tirsdag å trekke seg fra Interpol, dersom Prokoptsjuk blir valgt .

Reaksjonene kommer fordi Russland bruker Interpol til å forfølge politiske motstandere.

– Det er en mulighet for at Russland og andre autoritære stater kan få enda større spillerom i Interpolsystemet, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Den norske helsingforskomiteen.

Ingen forhåndskontroll

Han mener at Interpolsystemet er lett å misbruke, og sier at det er flere etterlysninger som helt opplagt er politisk motivert.

– Det er noe feil med systemet, når det skjer gang på gang, sier Ekeløve-Slydal.

Nå kan stater sende ute etterlysninger uten forhåndskontroll, men etterlysningene kan fjernes i etterkant.

19. november sendte Russland ut en etterlysning, et såkalt «rødt varsel», etter den britiske forretningsmannen og menneskerettighetsaktivisten Bill Browder. Russland hevder å etterforske Browder for drapet på regnskapsføreren Sergej Magnitskij. Ifølge den russiske påtalemyndigheten ble Magnitskij forgiftet, etter ordre fra Browder.

Magnitskij jobbet for Browders investeringsfond i Moskva, før han ble arrestert i november 2008. Elleve måneder senere ble han funnet død på cellen. Dødsattesten oppga skader på kraniet som dødsårsak. Ifølge en post mortem-undersøkelse hadde Magnitskij merker etter slag på kroppen.

Politisk forfølgelse

Protestene mot Prokoptsjuk kommer fra begge sider av det politiske spektrumet. De republikanske amerikanske senatorene Roger Wicker og Marco Rubio, samt deres demokratiske kolleger Jeanne Shaheen og Chris Coons, skriver i en uttalelse at «Russland jevnlig misbruker Interpol til å ta hevn, trakassere politiske motstandere, dissidenter og journalister».

«Aleksandr Prokoptsjuk har personlig deltatt i denne trakasseringsstrategien», skriver de fire senatorene.

Prokoptsjuk er nå sjef for Interpols kontor i Moskva.

Bill Browder har også tatt kraftig til orde mot at Prokoptsjuk får toppjobben i Interpol. Han skriver i en kronikk i The Washington Post at det burde ikke engang være en russer på listen over potensielle kandidater til jobben.

«Russland utviser noe av verdens mest kriminelle tendenser. Landets agenter har brukt et militært kjemisk våpen i et angrep i Salisbury i Storbritannia. Russiske missiler har drept 298 uskyldige mennesker om bord i flight MH17 over Ukraina», skriver Browder i kronikken .

Magnitskij-loven

Siden Magnitskij døde, har Browder engasjert seg i kampen for rettferdighet for sin tidligere samarbeidspartner. Det førte til at han flere ganger er blitt ettersøkt gjennom Interpol av Russland. Etter lobbyvirksomhet fra Browder, innførte USA den såkalte Magnitskij-loven, som gir USA rett til å innføre sanksjoner mot personer som bryter menneskerettighetene.

Vladimir Putin har selv engasjert seg i saken.

«Mr. Browders forretningsforbindelser har tjent mer enn 1,5 milliarder i Russland. De betalte aldri skatt, hverken i Russland eller i USA. Men pengene forlot likevel landet. De ble overført til USA. De ga en kjempesum, 400 millioner dollar, til Hillary Clintons valgkamp», sa Putin da han holdt en pressekonferanse sammen med Donald Trump i Helsingfors i juli.

Russiske myndigheter fordømmer det de mener er upassende innblanding i valgprosessen.

– Dette er innblanding i en form for valgprosess, i valgprosessen til en internasjonal organisasjon, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov i en uttalelse.