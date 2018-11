EXIT: Den britiske ministeren for brexit, Dominic Raab, trekker seg. Foto: Virginia Mayo/AP

Brexitminister trekker seg

UTENRIKS 2018-11-15T09:19:12Z

Dominic Raab trekker seg som brexitminister i protest mot den foreløpige brexit-avtalen.

Publisert: 15.11.18 10:19 Oppdatert: 15.11.18 10:48

Raab trekker seg i protest mot det foreløpige utkastet til skilsmisseavtale som er forhandlet frem med EU . Det er svært dårlig nytt for Theresa May, rett før statsministeren skal presentere avtalen for Parlamentet.

På Twitter skriver Raab at han ikke kan «med god samvittighet støtte vilkårene som er foreslått for vår avtale med EU».

I oppsigelsesbrevet til Theresa May viser Dominic Raab til to sentrale årsaker hvorfor han ikke kan støtte vilkårene i avtalen.

– For det første er reguleringsregimet som er foreslått for Nord-Irland en veldig reell trussel for Storbritannias integritet. For det andre kan jeg ikke støtte en avtale som gir EU veto over vår mulighet til å trekke oss ut, skriver han.

To trakk seg torsdag

Raab har vært brexitminister i den britiske regjeringen siden 8. juli, da hans forgjenger David Davis trakk seg. Davis trakk seg også etter at det ble klart at May fortsatt ønsker tette bånd med EU, skriver Bloomberg . Totalt har syv ministere trukket seg på bakgrunn av brexit-forhandlingene, ifølge BBC.

Også Shailesh Vara, statssekretær ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor, trakk seg torsdag i protest mot Mays utkast til avtale.

Like etter nyheten om Raabs avgang falt det britiske pundet kraftig, 1,3 prosent mot euroen.

Utkastet til avtale ble overrakt EU-president Donald Tusk torsdag formiddag. Tusk opplyste da at et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere avtalen vil bli satt til 25. november.

Avtalen er et resultat av harde forhandlinger i den britiske regjeringen. Etter et fem timer langt regjeringsmøte onsdag fikk avtalen grønt lys av regjeringen. Nå venter en hard kamp i Parlamentet for å få en endelig avtale.