ETTERRETNINGSTOPPEN: Igor Korobov døde torsdag morgen etter lengre tids sykeleie, melder statlige russiske nyhetsbyråer.

Russisk etterretningstopp er død

2018-11-22

Leder for den russiske etterretningstjenesten GRU, Igor Korobov, er død.

Publisert: 22.11.18 08:15

Det opplyser statlige russiske nyhetsbyråer torsdag morgen.

62 år gamle Igor Korobov var leder for den russiske militære etterretningstjenesten GRU, som ble utpekt som ansvarlig for Salisbury-angrepet , skriver The Guardian .

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS døde Korobov etter lengre tids sykeleie.

New York Times skriver at Korobov ikke har vært sett i offentligheten på flere måneder. Blant annet deltok han ikke på en seremoni som markerte GRUs 100-årsdag 2. november. Hans lange fravær har utløst spekulasjoner om hvorvidt en større ommøblering er underveis.

Skal ha stått bak hacking

Ifølge NYT gjennomførte GRU blant annet hackingen av det demokratiske partiet under det amerikanske presidentvalget i 2016 under Korobovs ledelse, og Korobov var gjenstand for amerikanske sanksjoner, skriver NYT.

I juli skrev avisen at en amerikansk storjury reiste tiltale mot tolv russiske etterretningsagenter for innblanding i valget i 2016, i form av et omfattende dataangrep på det demokratiske partiet. Samtlige av agentene var ansatt i GRU. De ble tiltalt for å ha hacket det demokratiske partiets e-poster og e-postene til Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta.

«En sønn av Russland»

Korobov ble utpekt til GRU-sjef av president Vladimir Putin i 2016. Russiske medier siterer fra en uttalelse fra forsvarsdepartementet, der Korobov blir omtalt som «en fedrelandets patriot og en sann sønn av Russland ».

GRU har historisk sett vært en hemmelighetsfull organisasjon, men har under Korobovs sjefstid utviklet seg til å bli et redskap som russiske myndigheter bruker internasjonalt til ulike typer aksjoner, alt fra hacking og sabotasje til rene likvideringer.

Det var to GRU-agenter som skal ha brukt nervegift mot den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury.

GRU er også angivelig sterkt involvert i det som skjer i Syria og i utbryterrepublikken i det østlige Ukraina.