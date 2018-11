SKUTT: Telemachus Orfanos fra California er en av de 13 døde etter onsdagens skyteepisode på Borderline Bar & Grill i Thousand Oaks. Foto: Privat / Facebook

27-åring overlevde Las Vegas-massakren – onsdag ble han drept i ny skyteepisode

For ett år siden overlevde han massakren i Las Vegas. Onsdag ble Telemachus Orfanos (27) på nytt et tilfeldig offer, denne gangen med døden som utfall.

– Ironisk. Jeg holder våpenkulturen ansvarlig for dette, sier 27-åringens far Marc Orfanos til NBC News.

13 personer døde under skyteepisoden på Borderline Bar & Grill i Thousand Oaks i California onsdag.

Den antatte gjerningspersonen, Ian David Long, døde under hendelsen.

Tidligere Navy SEAL

I oktober 2017 var avdøde Telemachus Orfanos til stede under Las Vegas-massakren , en hendelse som omtales som en av USA -historiens verste skyteepisoder. 59 personer ble drept og mer enn 500 ble skadet da en gjerningsperson skjøt tilfeldige under en festival.

27-åringen er en tidligere Navy SEAL, og skal ifølge faren ha vært en «våpenentusiast».

18 år gamle Alaina Housley fra Napa i California mistet også livet under onsdagens skyteepisode i country-baren i Thousand Oaks.

– Snill, smart og vakker

Housley var ifølge NBC News student ved Pepperdine University og niesen til skuespillerinnen Tamera Mowry-Housley, blant annet kjent fra «Sister, Sister», en TV-serie fra 90-tallet.

Torsdag gikk 18-åringens foreldre ut med en uttalelse etter den tragiske hendelsen.

– Ord kan ikke beskrive sorgen etter å ha mistet datteren vår, Alaina. Hun var alt vi kunne håpe på: snill, smart, vakker og respektfull.

Cody Coffman (22) mistet også livet under skytingen på utestedet. 22-åringens far Jason Coffman forteller til amerikanske medier at han snakket med sønnen før han dro til baren med vennene sine onsdag kveld.

– Det siste jeg sa var «Jeg er glad i deg», fortalte Coffman før han brøt ut i gråt.

Faren ble vekket av sønnens kamerater i ettiden natt til torsdag lokal tid. Kameratene fortalte ham at det hadde vært en skyteepisode, og at de ikke kunne finne Cody. Han skal ha gått for å kjøpe vennene en ny runde i baren, men kom aldri tilbake.

22-åringen hadde tre yngre brødre og en yngre søster.

– Jeg kan ikke tro at dette har rammet familien min. Jeg er målløs og knust.

Politibetjent Ron Helus (53) ble også drept under skyteepisoden. Han hadde jobbet for politiet i nesten 30 år, og var klar til å pensjonere seg i løpet av det neste året, skriver CNN .

Flere av de drepte blir hedret for heltemodig innsats under skyteepisoden:

Daniel Manrique: Tidligere soldat i det amerikanske forsvaret. Han skal ha løpt inn på utestedet for å hjelpe til med å redde personer ut derfra.

Tidligere soldat i det amerikanske forsvaret. Han skal ha løpt inn på utestedet for å hjelpe til med å redde personer ut derfra. Justin Meek: Tidligere student ved California Lutheran University. NBC News skriver at 23-åringen forsøkte å redde flere fra skyteepisoden, men at han selv skal ha blitt drept under hendelsen.

Tidligere student ved California Lutheran University. NBC News skriver at 23-åringen forsøkte å redde flere fra skyteepisoden, men at han selv skal ha blitt drept under hendelsen. Sean Adler: 48-åringen var en av de ansatte på baren. Han skal ha forsøkt å avvæpne gjerningspersonen.

48-åringen var en av de ansatte på baren. Han skal ha forsøkt å avvæpne gjerningspersonen. Kristina Morisette: Skal ha jobbet ved Borderline Bar & Grill, ifølge Los Angeles Daily News .