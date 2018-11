AKTUELT: Det er hundre år siden 1. verdenskrig, og å fokusere på fredsmegling og dialog er viktigere enn på lenge, mener statsminister Erna Solberg. Foto: Kristofer Sandberg for VG

Solberg: Fredsmarkering ekstra viktig nå

2018-11-11

PARIS (VG) I en utfordrende tid for europeisk samarbeid er det ekstra viktig at landene samles, sier Erna Solberg på 100-årsmarkeringen etter 1. verdenskrig i Paris.

Nora Thorp Bjørnstad

Harald Berg Sævereid i FRANKRIKE

Publisert: 11.11.18 10:57

Paris sentrum er ekstra pyntet og strengt bevoktet når hele 70 statsledere er samlet for å markere at det er 100 siden første verdenskrig ble avsluttet .

Norges statsminister Erna Solberg er blant dem som har takket ja til invitasjonen fra Frankrikes president Emmanuel Macron, og er med på markeringen i Paris i dag.

Over frokost med VG og andre representanter fra norsk presse, forteller statsministeren at å komme sammen føles ekstra viktig nå.

– I en verden hvor vi ser tilbakeskritt for det politiske samarbeidet, den liberale dagsorden og for globaliseringen, er det fint at man står sammen og minnes om at denne verden faktisk trenger mer samarbeid, for å forhindre at uenighet ender opp i krig, sier Solberg til VG søndag formiddag.

Hilste på Trump

På slaget klokken 11.11 møter Solberg de andre statslederne ved den ikoniske Triumfbuen for å minnes våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

Første del av minnemarkeringen er en tradisjonell militærparade. Deretter er det kulturelle og musikalske innslag, tale ved president Emmanuel Macron, tenning av flammen på den ukjente soldats grav og ett minutts stillhet.

Deltagerne er blant andre Russlands Vladimir Putin og USAs president Donald Trump, som Solberg hilste kort på ved ankomst til Frankrikes hovedstad lørdag kveld.

Trump-demonstrasjon

Donald Trump har allerede skapt kontroverser denne helgen i Paris.

Etter planen skulle Trump legge ned en krans på den amerikanske krigskirkegården Aisne-Marne rundt 100 kilometer nordøst for Paris på lørdag, men valgte i stedet å tilbringe den regnfylte dagen i den amerikanske ambassadørens residens.

Avlysningen, som ifølge Det hvite hus var «grunnet problemer med timeplan og logistikk som følge av været» har ført til skarpe reaksjoner fra flere tidligere sentrale figurer i amerikansk politisk administrasjon, skriver NTB.

Det skal holdes en demonstrasjon i Paris mot Trump klokken 14 søndag.

SLIK ER PROGRAMMET FOR FREDSMARKERINGEN * Kl. 9.15 ankommer stats- og regjeringssjefer samt ledere for internasjonale organisasjoner sammen med ektefeller til Elyséepalasset, der president Emmanuel Macron ønsker dem velkommen. * Kl. 10.30 forlater deltagerne Elyséepalasset i samlet flokk for å gå til Triumfbuen. * Kl. 11.00 begynner minneseremonien ved Triumfbuen, på slaget 100 år etter at våpenhvilen mellom Tyskland og de allierte trådte i kraft. Første del av minnemarkeringen er en tradisjonell militærparade. Deretter er det kulturelle og musikalske innslag, tale ved president Emmanuel Macron, tenning av flammen på den ukjente soldats grav og ett minutts stillhet. * Kl. 12.05 avsluttes seremonien. Stats- og regjeringssjefer og ledere for internasjonale organisasjoner går samlet tilbake til Elyséepalasset. * Kl. 13.00 er det lunsj på Elyséepalasset for lederne, mens ektefellene samles til lunsj på slottet i Versailles. * Kl. 14.00 holdes det en demonstrasjon i Paris mot USAs president Donald Trump. * Kl. 14.30 avsluttes lunsjen, og lederne reiser til åpningen av Paris Peace Forum 2018, som arrangeres ved Grande halle de la Villette nordøst i Paris. * Kl. 15.30 er det åpningsseremoni for ParisPeace Forum 2018. Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Angela Merkel og FNs generalsekretær António Guterres holder åpningstalene. Programmet fortsetter fram til kl. 19.45 med taler og dialogmøter. * Kl. 16.45 deltar statsminister Erna Solberg på et arrangement i regi av Reporters Without Borders. (Kilde: NTB)

Norge om pressefrihet og fredsmegling

Søndagen fortsetter med åpningen av det tre dager lange Paris Peace forum, som har fokus på hva skal til for å hindre fremtidige kriger.

Norge skal bidra særlig på to områder i forumet: Det ene er knyttet til pressefrihet, og det andre handler om å dele Norges erfaringer med å jobbe med fredsmegling, forteller statsminister Solberg.

Tøffe tider

Med brexit, budsjettkonflikter med Italia og Macrons kontroversielle planer om en europeisk hær som pågående uenigheter, er det en utfordrende tid for samarbeid over landegrensene, vedgår Solberg.

– Det er klart at det er noen utfordringer på det politiske plan i europeisk samarbeid for tiden, først og fremst at du har regjeringer som ikke vil følge direktivene, som Italia, en betydelig økonomi i Europa, som ikke vil følge budsjettreglene. Dessuten utfordres det interne samholdet gjennom uenigheter om for eksempel migrasjon, sier statsminister Solberg.

Derfor kommer fredsforumet på et godt tidspunkt, sier hun til VG i Paris.

– Forumet øker bevisstheten rundt fredsarbeid, fordi det fokuserer på hvor viktig det er å forhindre at politiske konflikter får en nedadgående spiral. Da er det jo nødvendig at også politiske ledere setter seg sammen og finner ut av hvordan vi gjør dette best mulig fremover, sier Solberg til VG.