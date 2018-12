Røyk og damp stiger opp fra Europas største brunkull-kraftverk i Betchatow i Polen. Noen mil unna ligger Katowice, hvor klimaforhandlere fra hele verden forsøker å bli enige om et nytt regelverk for iverksettelsen av Parisavtalen. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB scanpix

Ny økning i utslippene av CO₂

UTENRIKS 2018-12-05T19:38:50Z

Nye tall tyder på en ny økning i de globale utslippene av CO₂ fra kraftproduksjon og industri. Utslippsveksten i år ser ut til å ha vært større enn i 2017.

NTB

Publisert: 05.12.18 20:38

Samtidig som forskere etterlyser store klimakutt for å unngå dramatisk global oppvarming, går altså utviklingen i stikk motsatt retning.

De nye tallene ble presentert onsdag av Global Carbon Project , som bidrar til å støtte og samordne forskning på klimautslipp. Foreløpige beregninger tyder på at CO₂-utslippene fra kraftverk og sementproduksjon har gått opp med 2,7 prosent i 2018.

– Til tross for en rask økning i lavutslippsteknologi, slik som sol- og vindkraft, elbiler og batterier, gjøres det ikke nok for å støtte politiske vedtak som begrenser utslipp av CO₂ i atmosfæren, sier Glen Peters ved forskningssenteret CICERO i Oslo.

Forskere ved CICERO har spilt en sentral rolle i arbeidet til Global Carbon Project.

– Verden har mislyktes

Verdens CO₂-utslipp lå ganske stabilt i noen få år fram til 2017. Men i fjor økte utslippene igjen med 1,6 prosent, ifølge Global Carbon Project.

– Utslippsøkningen i 2017 kunne bli tolket som et engangstilfelle, men veksten i 2018 er enda høyere. Det er i ferd med å bli krystallklart at verden hittil har mislyktes med å endre kursen mot noe som samsvarer med målene som ble satt i Parisavtalen i 2015, sier Peters.

Det er usikkerhet rundt tallene for i år, og Global Carbon Project anslår at utslippsveksten vil ligge mellom 1,8 og 3,7 prosent. De nye tallene ble presentert samtidig som klimaforhandlere fra hele verden er samlet i Polen for å diskutere iverksettelsen av Parisavtalen.

Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, sa i oktober i år at han trodde CO₂-utslippene i 2018 ville øke basert på dataene som var tilgjengelig da.

Stor økning i Kina

De samlede CO₂-utslippene fra kraftproduksjon og industri ligger i år an til å bli på 37,1 milliarder tonn.

I tillegg kommer klimautslipp fra landbruk, avskoging, skogbranner og andre såkalte arealbruksendringer med en effekt tilsvarende 4,4 milliarder tonn CO₂.

Ved siden av dette kommer klimautslipp fra naturlige kilder. Én slik kilde er utslipp fra permafrost som tiner når Arktis varmes opp.

Kina er landet i verden med størst klimautslipp – og dermed også stor påvirkning på de globale utslippene. Selv om landet har satset stort på fornybar energi, er den kinesiske kraftproduksjonen fortsatt i stor grad basert på kull.

Global Carbon Project anslår at de kinesiske CO 2 -utslippene vil øke med 4,7 prosent i år.

Også India satser på lavutslippsteknologi, men likevel ventes landets klimautslipp i år å øke med over 6 prosent.