USA har brukt over 50.000.000.000.000 kroner på krig siden 2001

Siden 2001 har krig i Midt-Østen og Asia kostet USA brukt over 50 billioner norske kroner, ifølge en ny rapport.

Krig og militære intervensjoner i Afghanistan , Irak , Syria og Pakistan har kostet amerikanske skattebetalere over 50 billioner norske kroner siden 2001, skriver CNBC . Avisen sammenligner dette med de amerikanske myndighetenes pengebruk i regnskapåret 2017–2018, som var 17 billioner norske kroner lavere.

Bak rapporten står Watson Institute of International and Public Affairs ved Brown University, som i sitt «Cost of War»-prosjekt kartlegger de totale kostnadene av krigføring for den amerikanske staten.

Det er ikke kun militære utgifter i regnestykket. Hele 8,5 billioner norske kroner går til helsehjelp for veteraner fra kriger etter 11. september 2001.

480.000 døde

I samme rapport kommer det også frem at mer enn 480.000 mennesker har dødd som et direkte resultat av krigshandlinger i Irak, Afghanistan og Pakistan, blant dem 244.000 sivile. I tillegg er ti millioner mennesker drevet på flukt.

7. oktober 2001 startet den 17 år lange krigen i Afghanistan. Bakgrunnen var terrorangrepet mot flere amerikanske mål 11. september 2001. Operation Enduring Freedom begynte med bombetokt i områder man trodde Taliban og al-Qaida hadde baser.

To år senere sto Irak for tur. 18.mars 2003 holdt den daværende amerikanske presidenten, George W. Bush, en tale der han ga den irakiske presidenten Saddam Hussein 48 timer til å forlate landet. 20. mars satt USA i gang Operation Iraqi Freedom, som varte til 18. desember 2011.