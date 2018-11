Kong Carl Gustav dropper en planlagt Kina-tur. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

SVT: – Forfatterfengsling årsak til at kong Carl Gustav dropper Kina-tur

Sveriges konge dropper en Kina-tur. Årsaken oppgis å være regjeringssituasjonen, men ifølge SVT er det fengslingen av forfatteren Gui Minhai som ligger bak.

NTB

Publisert: 24.11.18 18:04

– Årsaken er situasjonen med regjeringsdannelse i Sverige . Vi har dialog og samråd med UD når det gjelder alle utenlandsreiser, og i dette tilfellet er det bestemt at kongen ikke skal delta, opplyser Margareta Thorgren ved det svenske hoffet til TT.

Det pågår følsomme forhandlinger mellom Sverige og Kina om løslatelse av Gui. Den svensk-kinesiske forleggeren og forfatteren Gui Minhai (53) ble sist pågrepet 20. januar. Det skjedde da han var på vei til et møte med en lege på den svenske ambassaden i Beijing.

Ifølge SVT har svensk UD og hoffet ønsket å se tegn som tyder på en snarlig løslatelse av Gui, hvis kong Carl Gustav skulle gjennomføre sitt besøk i Kina. Men da Kinas ambassadør i Sverige tidligere denne uken gikk hardt til angrep på Gui i et intervju med Svenska Dagbladet, endret situasjonen seg.

Svensk UD vil ikke kommentere SVTs opplysninger.

Historien om fengslingen av Gui begynte allerede i 2015, da han forsvant fra ferieboligen sin i Pattaya i Thailand. Gui drev på denne tiden de to forlagene Mighty Current og Causeway Bay i Hongkong, som ga ut satiriske bøker om myndighetene i Beijing.

I januar 2016 dukket han plutselig opp på kinesisk TV og fortalte at han frivillig hadde reist til Kina for å sone straff for en trafikkulykke han hadde vært innblandet i. Hverken datteren eller andre i bekjentskapskretsen hans hadde hørt om noen slik ulykke.

I oktober i fjor ble det kjent at han var løslatt, men ifølge familien ble han satt i en mild form for husarrest i Ningbo.