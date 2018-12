SPARKET: Disney-skuespiller, Stoney Westmoreland, har fått sparken etter å ha blitt arrestert. Foto: Craig Sjodin / TT NYHETSBYRÅN

Disney-stjerne arrestert for forsøk på seksuell aktivitet med 13-åring

UTENRIKS 2018-12-16T19:22:04Z

Disney-skuespiller Stoney Westmoreland (48) er arrestert for angivelig å ha planlagt et seksuelt møte med en 13-åring han møtte på nettet.

Publisert: 16.12.18 20:22 Oppdatert: 16.12.18 22:06

Det skriver flere medier, deriblant nyhetsbyrået AP .

Disney Channel, som sender serien «Andi Mack» som Westmoreland er en del av, meldte lørdag at skuespilleren har fått sparken.

I serien spiller Westmoreland «Ham Mack» – bestefaren til tittelkarakteren. En rolle han har hatt siden 2017.

Til nyhetsbyrået AP sier politietterforsker Greg Wilking at Westmoreland var på vei til det han trodde skulle være et seksuelt møte, da han ble arrestert av politiet i Salt Lake City fredag. Skuespilleren skal ha vært klar over at møtet var med en 13-åring.

Han er ifølge nyhetsbyrået arrestert for lokkende oppførsel rettet mot en mindreårig, og for å ha sendt upassende materiale, inkludert nakenbilder.

Det er ikke kjent hvordan Westmoreland selv stiller seg til anklagene.

Skuespilleren har i tillegg til Disney-serien, både «Scandal» og «Breaking Bad» på CV-en.