PARADE: Julaftens tradisjonelle speiderparade i Betlehem. Foto: Nasser Nasser, AP / NTB scanpix.

Pilegrimer samlet i Betlehem på julaften

2018-12-24

Tusener av kristne pilegrimer fra hele verden samlet seg julaften i Betlehem på Vestbredden for å feire jul på Jesu fødested.

NTB

Publisert: 24.12.18 20:43

Høydepunktet for dem som kommer til Betlehem på julenatten, er midnattsmessen i Fødselskirken, som står på stedet der kristne mener stallen og krybben sto julenatten for over 2.000 år siden. I år kan de besøkende beundre Fødselskirkens nylig restaurerte mosaikk som er blitt både renset og reparert i det som har vært et større arbeid.

Den katolske erkebiskopen for det hellige land, Pierbattista Pizzaballa, skal lede midnattsmessen, der det er ventet at blant andre palestinernes president Mahmoud Abbas skal delta.

Før midnattsmessen gikk den årlige paraden med palestinske speidere med trommer og sekkepiper gjennom byen.

Betlehem har hatt flere besøkende denne sesongen enn på lang tid. Palestinske turistmyndigheter og hotelleiere melder at de har hatt sin beste sesong på flere år.