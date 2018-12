DREPT: 22. oktober i år ble 21 år gamle Lauren McCluskey drept på universitetet i Utah. Foto: Steve C. Wilson / TT NYHETSBYRÅN

Lauren (21) drept dager etter hun ba politiet om hjelp

UTENRIKS 2018-12-26T10:39:09Z

Den amerikanske studenten Lauren McCluskey (21) ble funnet drept i oktober. Denne uken ble samtaler hun hadde med politiet dager før hun ble drept offentliggjort.

Publisert: 26.12.18 11:39

– Jeg er bekymret. Jeg har kontaktet universitetspolitiet, og forrige lørdag tok jeg kontakt og fortalte at jeg ikke hadde fått noen oppdatering, sa Lauren McCluskey til politiet ifølge CNN .

22. oktober i år ble den 21 år gamle studenten funnet drept i Salt Lake City i USA . Her studerte hun på University of Utah . Tre dager tidligere ringte hun til politiet for å be om hjelp. Flere ganger tidligere ba hun også politiet på skolen om bistand.

21-åringen ble skutt og drept. Politiet mener 37 år gamle Melvin Rowland sto bak drapet. De to møtte hverandre en måned tidligere og datet i en måned før hun fant ut om Rowlands kriminelle fortid. Han er tidligere dømt for forsøk på seksuelt overgrep.

Den antatte gjerningsmannen skal ha løyet om hva han het og hvor gammel han var. McCluskey avsluttet forholdet 9. oktober.

Etter en politijakt tok Rowland livet sitt.

Varslet flere ganger

De to ukene etter bruddet og frem til hun ble drept, ringte hun universitetetspolitiet ved flere anledninger.

13. oktober ringte McCluskey første gang til politiet i Salt Lake City og fortalte at Rowland drev med utpressing av henne. Politibetjenten ba henne kontakte politiet på skolen.

En uke senere ringte hun igjen til politiet i Salt Lake City for å etterspørre informasjon. Politibetjenten svarte som før at hun måtte henvende seg til universitetspolitiet, ikke dem.

ABC 4 News har transkribert en av samtalene.

Foreldrene er uenige

Etter drapet foretok Utah Department of Public Safety en gjennomgang av saken , for å undersøke hva som kunne vært gjort annerledes for å forhindre hennes død.

Lauren McCluskeys foreldre, Jill og Matthew McCluskey, var svært uenig i rapporten fra departementet. De valgte derfor å publisere en egen tilbakemelding på rapporten der de skriver at datterens død kunne vært forhindret .

«Det var flere muligheter til å beskytte henne i løpet av de nesten to ukene vår datter uttrykte gjentatte og vedvarende bekymringer angående hennes situasjon», skriver foreldrene.