LEI: Innbyggerne i den svenske kommunen Arjeplog mener nordmenn bruker fjellet som en lekestue. Foto: Berthier Emmanuel / hemis.fr / NTB scanpix

Nordmann slår tilbake mot svensk scooter-kritikk

UTENRIKS 2018-12-28T21:50:07Z

Den norske snøscooterkjøreren Bjørn Bergersen reagerer kraftig på kritikken mot norske scooter-turister i Sverige.

Den svenske kommunen Arjeplog har sett seg møkk lei norske scooter-turister . Flere klager på støy fra scooterne og mener nordmennene bruker de svenske fjellene som en lekestue. Flere mener nå det er på tide å regulere nordmennenes scootertrafikk i området.

Kritikken mot nordmennene har fått flere til å rase. En av dem som reagerer kraftig på kritikken er den norske scooterkjøreren Bjørn Bergersen. Nordmannen sier til Aftonbladet , som først omtalte saken, at han er frustrert over dem som ønsker å begrense nordmennenes rett til å kjøre snøscooter i Sverige .

– Alle har rett til å ytre seg, men folk som vil begrense nordmenns rett til å kjøre scooter i Sverige bør forsøke å sette seg inn i hva vi gjør i landet, og hva vi bidrar med, sier han til avisen.

– Kan ikke forskjellsbehandle

Det er spesielt ytringen fra reindriftsbonde i Arjeplog, og leder av Semisjaur-Njarg sameby, Anders-Erling Fjällås, som får Bergersen til å rase.

Kommunen er Sveriges tynnest befolkede kommune, med i underkant 3000 innbyggere. Hovednæringen i kommunen er reinsdrift, men det har også blitt et populært reisemål for norske scooterførere. Fjällås forteller at scooter-problemet er svært omfattende for reinsdyrvirksomheten.

Første juledag sa Fjällås til VG at han mente det er på tide å regulere nordmennenes scootertrafikk i kommunen.

– Det er ganske omfattende for vår virksomhet. Det handler både om lyd og om fysisk forstyrrelse. Det er lydstøy over hele fjellveggen, og reinen har scootere rundt seg overalt. Ofte hører man støyen på flere kilometers avstand, fortalte Fjällås.

Kommunen skal de siste årene ha tidvis stengt visse områder på grunn av det økende problemet.

Bergersen sier til VG at grunnen til at han reagerer, er at han syns det er urettferdig.

– Hvis det er behov for å regulere scootertrafikken i enkelte områder, så er ikke det et problem, men da kan man ikke forskjellsbehandle. Da må det settes begrensninger for alle, sier Bergersen til VG.

Kollektiv straff

Nordmannen forteller at han også er helt uenig i Fjällås’ påstand om at nordmenn bruker det svenske fjellet som en lekestue. Bergersen forteller at han har hatt feriebolig nord for Arjeplog i nesten 20 år, og at han ikke har fått inntrykk av at nordmennene er så mye verre enn svenskene.

– Det blir en veldig ensidig fremstilling at det bare er nordmenn som skaper problemer. Det er minst like mange svensker som kjører scooter der, og jeg har aldri sett at nordmenn lager problemer.

Bergersen understreker at ferieboligen ligger lenger nord og at det kan være lokale forskjeller.

– Men selv om det måtte være noen nordmenn som gjør noe galt, så kan man ikke ha en kollektiv straff som rammer alle nordmenn. Vi må behandles likt som svenskene.

