EKSPEDISJON: Jean-Jacques Savin sjekker konstruksjonen av «tønnen» på et skipsverft i Ares i Frankrike 15. november. Foto: GEORGES GOBET / AFP

Franskmann (71) vil krysse Atlanterhavet i en tønne

UTENRIKS 2018-12-28T02:27:42Z

Jean-Jacques Savin håper på å gjennomføre reisen på tre måneder kun ved hjelp av havstrømmene.

71-åringen ga seg onsdag ut på en 4500 kilometer lang reise i en spesialdesignet «tønne», en kapsel som skal frakte ham over havet kun ved hjelp av naturlige strømmer, skriver AP .

Han dro fra El Hierro på Kanariøyene i Spania onsdag, og satser på å nå Karibia på rundt tre måneder. Han skal slippe markører i havet underveis på reisen, for å hjelpe havforskere å studere strømmene i Atlanterhavet nærmere.

Franskmannen er tidligere fallskjermjeger. Kapselen han reiser i er tre meter lang og 2,1 meter bred. Boarealet på seks kvadratmeter inneholder et kjøkkenområde, lagringsplass og en madrass med reimer for å holde ham på plass i grov sjø.













Ifølge BBC har kapselen også et kikkehull i gulvet der Savin kan betrakte livet i havet. Den er bygget for å tåle store bølger og eventuelle spekkhogger-angrep og et solcellepanel gir strøm til kommunikasjonsutstyr. Han fikk inn midlene på 60.000 euro, eller rundt 600.000 norske kroner, gjennom innsamlinger.

Blant provianten Savin tok med, er foie gras og en flaske Sauternes hvitvin til nyttårsaften. Han har også tatt med en flaske rødvin for å feire sin 72-årsdag 14. januar.

Han deler oppdateringer fra reisen på Facebooksiden sin , oppdateringen torsdag var at alt sto bra til.

I et telefonintervju med AFP fortalte han at været var fint og at bølgene var på én meter. Farten var på 2-3 kilometer i timen.

Savin sier han håper på å treffe på en fransk øy i Karibia, siden det hadde gjort papirarbeidet enklere.