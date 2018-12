MUR: Valentina Boldyreva (t.v.) kommer ikke nærme nok til å snakke med sin søster Raisa Jakovleva bak gjerdet mellom Russland og Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka / TT NYHETSBYRÅN

Putin har bygd mur mot Ukraina på Krim

ST. PETERSBURG (VG) Den russiske etterretningstjenesten FSB melder at de har bygd ferdig en mer enn 60 kilometer lang mur på grensen mellom Ukraina og det russiske-annekterte Krim.

Russerne har bygd muren, som i praksis er et høyt gjerde med avansert overvåkningsutstyr, på rekordtid - samtidig som ukrainernes planer om å bygge gjerde mot Russland har blitt rammet av forsinkelser og korrupsjon.

Det er FSBs grenseavdeling på Krim som melder at grensemuren er ferdig. De viser til at gjerdet er bygget for å «hindre mulige sabotasjegrupper og rekognoseringgrupper fra nabostaten».

Ifølge meldingen har muren kostet 25 mill. kroner å bygge. FSB la byggingen ut på anbud i september 2017, og allerede nå står muren ferdig.

Også i det østlige Ukraina er det bygge gjerder mellom landene. Blant annet er byen som heter Milove på ukrainsk side og Tjertkovo på russisk side blitt delt av et tre meter høyt gjerde. Da nyhetsbyrået AP besøkte stedet tidligere i desember, klaget søstrene Valentina Boldyreva og Rajsa Jakovleva på at de ikke kunne møtes, fordi de bodde på hver sin side av gjerdet. Gjerdet er satt opp i hovedgaten som de har delt - Folkets vennskaps gate.

Det som tidligere bare var en symbolsk grense, og det var vennskap og handel mellom folkene, er altså forvandlet til en mur.

– Vi ser ut gjennom vinduet og på det høye gjerdet. Det er som å bo i et fengsel, sier Boldyreva til AP.

Partene i konflikten i Øst-Ukraina har blitt enige om en julefredsavtale når ukrainere og russere starter på sin nyttårs- og julefeiring til helgen.

Hendelsen for en måned siden, da russiske marineskip åpnet ild mot ukrainske fartøyer i Kertsj-stredet, gjorde at forholdet mellom de to landene ble ytterligere forverret. Ukraina har siden nektet alle russiske menn mellom 16 og 60 år å komme inn i landet.

Den militære konflikten har vart i snart fem år etter at Russland annekterte Krim i 2014.