UFLAKS OG UHELDIG: Lucky, eller unlucky? Lucky døde fredag, på mest mulig uheldig måte. Foto: (AFP Photo/Handout)

Elefant døde av elektrisk støt i Thailand - trenerne anklaget for dyremishandling

UTENRIKS 2018-09-15T20:29:06Z

Elefanten Lucky døde av elektrisk støt etter å ha falt ned i kloakken. Nå er elefanttrenerne anklaget for dyremishandling.

Den unge elefanten døde etter elektrosjokket den fikk etter at den falt ned i en åpen kloakk og kræsjet inn i et elektrisk restaurantskilt i Bangkok i Thailand fredag, melder det thailandske politiet.

– Jeg ble ringt opp 20.30 og fikk beskjed om at en elefant satt fast i en åpen kloakk, uttalte politibetjent Nopporn Saengsawang fredag.

Situasjonen oppsto etter at to elefanttrenere gikk rundt med 10 år gamle Plai Nam Choke - eller Lucky oversatt til engelsk - i en by i Samut Prakhan-provinsen sør for Bangkok. Trenerne luftet elefanten slik at mennesker kunne betale for å gi Lucky mat.

Så falt elefanten i kloakken. Etter tre timer kom det mennesker fra den lokale veldedighetsgruppen som prøvde hjerte-lungeredning, men livet sto ikke til å redde.

Nå har de to elefanttrenerne blitt anklaget for dyremishandling, samt ulovlig bevegelse av elefanten.

