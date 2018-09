KALD SKULDER: Jimmy Åkesson ser foreløpig ikke ut til å få med seg de borgelige på samtaler. Foto: Krister Sørbø, VG

De borgerlige snur ryggen til invitasjon fra Sverigedemokraterna

2018-09-10

STOCKHOLM (VG) Jimmy Åkesson har invitert Moderaterna og Kristdemokraterna til samtaler, men mottakelsen er kjølig.

Publisert: 10.09.18 15:19 Oppdatert: 10.09.18 16:27

Det er duket for en skikkelig maktkamp i Sverige etter at gårdagens valg ga et uhyre jevnt resultat.

Mandag ettermiddag sendte Sverigedemokraterna en formell invitasjon til både Moderaterna og Kristdemokraterna til samtaler.

– Jeg vil at de skal møte meg slik at vi kan møtes og snakke sammen om hvordan vi skal styre landet, sier Jimmie Åkesson, som leder Sverigedemokraterna, til Aftonbladet .

Den svenske Alliansen, bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Centerpartiet, kan etter søndagens valg være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna om de skal få dannet en mindretallsregjering.

Blir avvist

I formiddag har Modernaternas partiledelse møttes og diskutert situasjonen.

– Vi har ikke hatt noen kontakt med Sverigedemokraterna. Det er mange kaffekopper som er planlagt, men alle de er med andre i Alliansen, sier Moderaternas partisekretær Gunnar Strömmer når han møter pressen.

Han forteller at Moderaterna har konstatert tre saker på møtet:

– Det første er at Moderaterna har gjort en skikkelig spurt på slutten av valgkampen, samtidig som Socialdemokraterna gjør sitt dårligste valg på 100 år. Det svenske folket har stemt for et regjeringsskifte. Det andre er at vi har bedt Stefan Löfven om å gå av. Det har han en grunnlovsmessig plikt til, ettersom det ikke er klart hva som er situasjonen i Riksdagen. Det er ikke statsministeren som skal leke talman. Det tredje er at det er Alliansen som er det største regjeringsalternativet i Riksdagen nå, sier Strömmer.

– Ikke aktuelt

Kristdemokraterna lukker også døren for Sverigedemokraterna.

– Vi har fått deres invitasjon til samtaler på epost, og det er naturlig ikke aktuelt med et møte, skriver partiets pressesekretær Sara Hummerdal i en tekstmelding til Aftonbladet.

De rødgrønne partiene, med statsminister Stefan Löfven i spissen, lå etter søndagens opptelling an til å ende opp med 144 representanter. Den borgelige Alliansen lå på sin side på 143.

Marginene dagen etter valget er så små dagen etter valget at man må vente til onsdag, når stemmene til de såkalte «onsdagsrösterna» skal telles opp, før det er klart hvilke av blokkene som er størst.

Vil ha blokkoverskridende samarbeid

Socialdemokraterna er tydelige på at de kommer til å behøve et blokkoverskridende samarbeid for å kunne danne regjering. Gruppeleder i partiet, Anders Ygeman, sier de må rolig analysere og ha oppmerksomhet på å finne løsninger for Sverige fremover.

– Vi kommer til å holde diskusjonene så tett på kroppen som mulig, men jeg kan se for meg at det er interesse for alle partiene. Jeg forstår at dere er ivrige på å få alle svar i dag, men jeg tror vi i en lang tid fremover kommer til å ha en uklar situasjon, både i valgresultat og i statsministerspørsmålet, sier Ygeman i en pressekonferanse mandag.

Valgforsker Peter Santesson ved Demoskop uttalte til VG tidligere i dag at han ikke tror Löfven vil klare å samle støtte hos Centerpartiet og Liberalerna .