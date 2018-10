AVVISER ANKLAGENE: Trumps advokat sier at påstandene er usanne. Her er presidenten fotografert i Det hvite hus 28. september. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Hevder Trump er involvert i skatteunndragelse – ettergås av skattemyndighetene

UTENRIKS 2018-10-02T23:45:46Z

Ifølge en gjennomgang New York Times har gjort, skal president Donald Trump ha vært involvert i skatteunndragelser verdt over 400 millioner dollar gjennom farens eiendomsselskaper.

Publisert: 03.10.18 01:45 Oppdatert: 03.10.18 02:32

Tirsdag publiserte New York Times en lengre sak der de hevder å ha avslørt at Donald Trump og andre familiemedlemmer var delaktig i «tvilsomme skatteordninger» på 1990-tallet, og enkelte tilfeller av «direkte bedrageri» som økte formuen han fikk fra foreldrene.

E24: Myndighetene i New York gransker Trump

En talsperson for skattemyndighetene i New york, James Gazzale, sier i en uttalelse at etaten «er i gang med en gjennomgang av påstandene i NYT-artikkelen og benytter alle formålstjenlige etterforskningsmetoder.»

Donald Trumps advokat Charles Harder svarte New York Times med en uttalelse mandag. Der sier han at påstandene om skatteunndragelse og bedrag er 100 prosent usanne og ytterst ærekrenkende.

«Ingen begikk skatteunndragelse eller -bedrag. Faktaene New York Times baserer sine falske anklager på er svært feilaktige.»

Ifølge avisen skriver Harder også at Trump nærmest ikke hadde noe med disse tingene å gjøre og at skatteprosessen ble håndtert av andre Trump-familiemedlemmer som ikke selv var eksperter, men som stolte på profesjonell hjelp for å sikre at alt foregikk på lovlig vis.

Også Donald trumps bror, Robert Trump, sier i en uttalelse at «alt av påkrevd skatt er betalt.»

New York Times sier de har gjennomgått over 100.000 sider av økonomiske dokumenter, intervjuer med forretningspartnere av Trumps far og dokumenter fra offentlig tilgjengelige kilder. De hevder summen av unndragelser og skattebedrag skal ha økt Trumps formue med 413 millioner dollar i dagens verdi, altså rundt 3,4 milliarder kroner.

– Villedende angrep

Det hvite hus kommenteer anklagene natt til onsdag norsk tid:

– Fred Trump forlot oss for nesten 20 år, og det er trist å oppleve dette villedende angrepet mot Trump-familien fra sviktende New York Times. Skatteetaten gjennomgikk og godkjente disse overføringene for flere tiår siden. New York Times og andre mediers kredibilitet for det amerikanske forlket er på et nytt bunnivå fordi de er besatte av å angripe presidenten og familien hans døgnet rundt i stedet for å formidle nyheter, sier pressesekretær Sarah Sanders i en uttalelse.

Avisen hevder deres funn står i strid med presidentens påstander om at han har bygget opp sin formue på egen hånd. Trump har i motsetning til vanlig praksis blant presidenter nektet å legge fram selvangivelsene sine.