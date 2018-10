IGNORERT: De unge flykter i hopetall fra Bosnia, men likevel er det den etniske konflikten som har fått prege valgkampen denne gangen også. Foto: Harald Henden

Bosnia til urnene for å stoppe flukt av unge

SARAJEVO (VG) Velgerne går til urnene i det etnisk delte Bosnia i håp om at neste generasjon skal få ledere som ser forbi folkegrupper, og mot en bedre fremtid.

23 år etter krigens slutt finnes det fortsatt konstante påminnelser om hvor etnisk delt Bosnia-Hercegovina er, selv i stemmelokalene i Sarajevo .

Velgerne som søndag formiddag står i kø for å stemme i Bosnias største by, har to ulike lister å velge presidentkandidater fra, delt inn etter folkegruppe: Bosnjak-kandidatene på én side, kroatene på den andre.

Et par timer med bil lenger nord, har innbyggerne kun serbiske kandidater på listen.

De mest profilerte politikerne vet at en enkel vei til høy oppslutning er å spille på nettopp at deres folkegruppe skal hevde seg, og ikke de andre.

– Jeg vil gi stemmen min til en ærlig politiker, og da er det sannelig ikke mange å velge mellom, sier Nermina Bucan til VG, fra køen inn til valglokalet.

FAKTA: Republikken Bosnia-Hercegovina Viser til de to historiske områdene Bosnia og Hercegovina , som begge er bebodd av serbere, kroater og bosnjaker (slaviske muslimer). Siden 1995 har landet vært inndelt i en serbisk del (Republika Srpska) og en kroatisk-bosjakisk del (Føderasjonen Bosnia og Hercegovina). Etter at Yugoslavia ble oppløst tidlig på 90-tallet, ble Bosnia-Hercegovina åsted for en blodig krig mellom serbere, kroater og bosnjaker i årene 1992–1995. (Kilde: Store norske leksikon)

Et vell av kandidater

Nermina føler at det er få politikere hun kan stole på, men utvalget av kandidater i seg selv, er det ikke noe å si på.

På skolene og i forsamlingslokalene der urnene er plassert, henger det navn på hele 53 partier, 36 koalisjoner og 34 kandidater som alle håper på velgernes stemmer.

Landets alvorlige økonomiske problemer er grunnen til at så mange vil inn i politikken, forklarer statsviter Slaven Kovačević.

– Bosnia-Hercegovina er fortsatt et land med svært høy arbeidsledighet, så mange ønsker å bli valgt inn i statsadministrasjonen eller regjeringen, rett og slett fordi det er den beste og tryggeste arbeidsgiveren med den høyeste lønnen, sier forskeren til VG.

For dem som skal ta valget denne søndagen, gjør ikke det enorme utvalget det lettere.

– Det er for mange å velge mellom. Det gjør det politiske landskapet så fragmentert at vi uansett vil ende opp med de samme på toppen, fordi opposisjonen ikke klarer å samle seg, sier Mujo Ahmetspahic (60) til VG.

Økonomisk hengemyr

Av dem VG har truffet i Bosnia i dagene opp mot valget, er det få som forventer de store endringene. Valgdeltagelsen har tradisjonelt sett vært lav. Mange stoler ikke på politikerne, og får bekreftet dette inntrykket gjennom en konstant dårlig økonomi, høy arbeidsledighet, mangel på infrastruktur og utbredt korrupsjon.

Bosnia-Hercegovina har en av Europas laveste bruttonasjonalprodukt per innbygger, 80 prosent under gjennomsnittet for EU-landene, viser tall fra EUs statistikkbyrå.

Unge drar

Den økonomiske situasjonen i landet gjør at 56,4 prosent av befolkningen nå bor i utlandet. Særlig unge flykter.

– De siste fire årene har vi mistet flere enn vi gjorde under hele krigen til sammen. 150.000 innbyggere, høyt utdannende, unge mennesker, har forlatt oss og slått seg ned i utlandet, sier den progressive sosialdemokratiske presidentkandidaten på kroatenes liste, Borisa Falatar (43), til VG.

FAKTA: Valg i Bosnia-Hercegovina Bosnia holder president - og parlamentsvalg søndag 7.oktober. Landets rundt 3,35 millioner velgere skal velge kroatiske, serbiske og bosnjakiske medlemmer til alle nasjonale og regionale ledernivåer. De stemmeberettigede skal velge mellom 53 partier, 36 koalisjoner og 34 kandidater. ( Kilde: Reuters/ Balkan Insight)

Stemmer for barna

Arbeidsledigheten blant unge regnes som den høyeste i Europa, hele 60 prosent, ifølge Europakommisjonen .

Ledigheten bekymrer de velgerne i Sarajevo som VG snakker med på valgdagen.

– Viktigst for meg er at Bosnia-Hercegovina skal ta steget ut av den urolige fortiden og inn i fremtiden, og at unge skal kunne få jobber, slik at de slipper å reise herfra, sier Nermina Bucan.

Utenfor stemmelokalet tar bestefar Mujo Ahmetspahic et godt grep om barnebarnet Lukman (2).

– Mitt største ønske er en endring, slik at Lukman kan vokse opp i et Bosnia som kan tilby noe mer. Han må føle at han er i sikkerhet, blir tatt vare på, og at det finnes en fremtid her, sier Mujo Ahmetspahic (60) til VG.