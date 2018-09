ÅSTEDET: Redningsmannskaper er på stedet etter ulykken i byen Oss. Foto: Reuters

Fire barn omkom da tog kolliderte med sykkel i Nederland

UTENRIKS 2018-09-20T09:47:22Z

Fire barn har mistet livet og to personer er alvorlig skadet etter at et tog kolliderte med en lastesykkel.

NTB

Publisert: 20.09.18 11:47

Det opplyser politiet. Ulykken skjedde i byen Oss, som ligger ved den tyske grensen sørøst for Amsterdam .

– Det er en forferdelig ulykke, sier en talskvinne for det nasjonale jernbaneselskapet NS.

Barna som omkom, var passasjerer på sykkelen, som hadde tre hjul og var utstyrt med et lastevogn foran. Et barn og en kvinne ble alvorlig skadet.