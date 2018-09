NARKOKRIG: Tre personer har blitt arrestert, mistenkt for å ha drept et medlem av et rivaliserende narkonettverk i spanske Mijas. En norsk statsborger er blant de pågrepne. Politiet har ikke opplyst hvem av de pågrepne som blir arrestert på bildet. Foto: Guardia Civil

Nordmann (36) arrestert i Spania: Mistenkt for narkodrap

For to år siden ble en colombiansk mann (46) drept etter å ha blitt skutt syv ganger i feriebyen Mijas i Spania. Nå er tre personer pågrepet for drapet.

Publisert: 06.09.18 01:33 Oppdatert: 06.09.18 02:34

En av dem er ifølge en pressemelding fra den spanske politienheten Guardia Civil norsk statsborger.

Politiet: Hevndrap

Politiet opplyser at det i tillegg er pågrepet to andre personer for ugjerningene som skjedde i august 2016. To nederlendere på 23 og 28 år har blitt arrestert i henholdsvis Nederland og Spania .

Ifølge etterforskningen skal to av de pågrepne ha ankommet Malaga fra Amsterdam i begynnelsen av august. På morgenen den 19. august skal de sammen med to andre ha stjålet en luksusbil i Marbella før de kjørte videre til Mijas på Costa del Sol.

De tok seg deretter inn i en bolig i komplekset Urbanización Calypso de Mijas. Der befant det seg en 46 år gammel mann fra Colombia og hans kjæreste. Mannen ble skutt og drept. Kvinnen ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt fem ganger.

Den fjerde personen, også han nederlender, skal selv ha blitt drept i Medellin i Colombia senere samme år.

Fikk bistand fra Norge

Spansk politi betegner drapet som et hevnangrep mellom to rivaliserende narkoligaer med utspring i Nederland. Gruppen den drepte tilhørte skal angivelig ha stjålet et kokainparti fra gruppen nordmannen er tilknyttet.

Guardia Civil skal ha fått bistand av politimyndigheter i Norge, Colombia Nederland under operasjonen som har hatt navnet «Romeral», etter navnet på gaten der åstedet lå. Flere av de pågrepne var allerede under etterforskning for narkorelaterte drap i Nederland, melder nederlandske medier.

De tre er i tillegg til drapssiktelsen siktet for drapsforsøk, ulovlig besittelse av skytevåpen, narkosmugling og for tilhørighet til en kriminell organisasjon. Alle sammen vil om kort tid bli fremstilt for en domstol i Fuengirola.

VG var i kontakt med UD onsdag kveld, men de kunne foreløpig ikke kommentere saken.