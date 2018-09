HVITHAI: Seniorforsker Salvador Jorgensen ved Monterey Bay Aquarium var en av dem som ledet ekspedisjonen til «hvithaikafeen». Her har han merket en hvithai ved Farallon-øyene i California. Foto: Monterey Bay Aquarium

Forskere fant mystisk hai-leir

UTENRIKS 2018-09-23T05:55:13Z

Hvert år forlater hvithaien i California de frodige havområdene langs vestkysten til fordel for et tilsynelatende tomt område. I vår fulgte forskerne etter haiene.

Publisert: 23.09.18 07:55

Stedet, som ligger mellom Baja California og Hawaii , har fått kallenavnet «hvithai-kafeen». Hvorfor hvithaien migrerer dit, har lenge vært et mysterium for forskerne. Stedet er tilsynelatende uten byttedyr, og det tar flere måneder for hvithaiene å svømme dit.

Det var avisen San Francisco Chronicle som først omtalte saken.

I vår dro et reisefølge, ledet av forskere fra Stanford University og Monterey Bay Aquarium, ut på ekspedisjon for å følge haiene. Da de ankom «hvithai-kafeen» oppdaget de at flere lyssensitive skapninger holder til i dette området.

Dypdykk

På ekspedisjonen gjorde forskerne flere usedvanlige funn. Blant annet oppdaget de at hvithaiene i perioder brukte varme strømninger i havet til å dykket i underkant av en kilometer ned under havoverflaten, på vei mot kafeen.

Forskerne mener denne usedvanlige oppførselen indikerer at de fulgte etter et bytte, men det er fortsatt uvisst hva hvithaiene spiste.

En av lederne for ekspedisjonen, seniorforsker Salvador Jorgensen, forteller til San Francisco Chronicle at hvithaien dykket 426,72 meter under havoverflaten hver dag mens de oppholdt seg på «hvithai-kafeen». Om natten kom de opp til 198,12 meter under havoverflaten for å varme seg.

– En gullgruve med data

Det er fortsatt uklart hvorfor hvithaiene migrerer til kafeen. Marinbiolog ved Stanford Universitys Hopkins Marine Station, Barbara Block, sier til avisen at forskerne ikke vil få svar på om hvithaiene reiser dit for å spise eller pare seg før de har gått gjennom og analysert alle funnene.

– Vi har en gullgruve med data. På tre uker har vi klart å hente inn dobbelt så mye data rundt hvithaiens dykkevaner enn det vi har hatt de siste 20 årene. Disse funnene vil kunne gi oss en bredere forståelse av dette unike miljøet og hvorfor det tiltrekker seg så store rovdyr, forteller Block.

Forsker: – Vanskelig å svare på

Claudia Junge, forsker ved Havforskningsinstituttet i Tromsø, sier til VG at det er vanskelig å svare på hvorfor hvithaien oppsøker «kafeen» i Stillehavet hver vår.

– Det er vanskelig for meg å si nøyaktig hvorfor hvithaien velger å forlate de frodige havområdene, men forskning viser at det er en overflod av blant annet fisk og blekksprut i «midtvannet», noe som kan være en god nok grunn for haien til å investere en «reise» til dypere vann:

– Der kan den spise masse med en gang, kanskje med lavere energikostnader og risiko, men dette er spekulativt, ettersom jeg ikke kjenner til forskning som bekrefter dette, sier Junge til VG.

Med «midtvannet» mener forskeren et lite undersøkt dypvannsområde i havet, der forskere har oppdaget en overflod av blekksprut og liten fisk som migrerer opp og ned.

Hvithaier spise forskjellige benfisk, sjøpattedyr, blekksprut, og også andre bruskfisk, forteller hun.