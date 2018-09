PÅ DYPT VANN: Ray Woolley (95) på vei ned til skipsvraket, og til verdensrekordtittel. Foto: COSTAS CONSTANTINOU/REUTERS

Se, her dykker bestefar!

2018-09-01

Ray Woolley (95) slo lørdag sin egen rekord som verdens eldste dykker da han dykket ned til et 40 meter dypt skipsvrak på Kypros.

Publisert: 01.09.18

Rekorddykket ned til skipsvraket utenfor Larnaca på Kypros var 40,6 meter dypt, og varte i 44 minutter. Den svenske bilfergen Zenobia sank utenfor Kypros i 1980, og er aldri blitt hevet – til stor glede for dykkeentusiaster.

– Det var en fantastisk opplevelse å dykke ned til Zenobia sammen med så mange dykkere, forteller Woolley til avisen Cyprus Mail.

95-åringen, som er krigsveteran, hadde selskap av flere dykkere, og verdensrekorden ble heftig dokumentert av fotografer for å sikre bevis til Guinness rekordbok.

Med det 40,6 meter dype dykket slo Woolley sin egen verdensrekord – som han satte på 94 års dagen sin. Den gangen dykket han ned til 38,1 meter, og dykket varte i 41 minutter.

– Dette var høydepunktet, og et dykk jeg kommer til å huske lenge, sier han.

Det er bare tre dager siden han fylte 95 år, den 28 august.

Woolley, som opprinnelig er fra Storbritannia, forteller at det ble holdt en mottagelse for ham etter rekorddykket, der han blant annet fikk tildelt gaver av ordføreren i Larnaca, og servert kake av turistforeningen.

– Alle klappet og heiet da jeg kom opp til overflaten, og da jeg skar opp kaken sang de bursdagssang, forteller 95-åringen.

– Senere skal jeg feire med å ta meg et glass vin sammen med familien min som har fløyet hit til Kypros for å feire bursdagen min og se meg dykke. Hvis jeg holder meg i form, og dykkekameratene mine fortsatt vil dykke sammen med meg, håper jeg at vi kan repetere dykket når jeg blir 96 år.

