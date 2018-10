Demokratene om FBI-rapport om Kavanaugh: Mangelfull og begrenset

UTENRIKS 2018-10-04T14:30:32Z

Ifølge lederen i Senatets justiskomité, republikaneren Chuck Grassley, har ikke FBI funnet noe som støtter opp om overgrepsanklagene mot høysterettskandidat Brett Kavanaugh. Demokratene mener rapporten er mangelfull.

Publisert: 04.10.18 16:30 Oppdatert: 04.10.18 17:32

Grassley stiller seg dermed på linje med Det hvite hus, som allerede har uttalt det samme .

– Det er ingenting i den som vi ikke allerede visste om. Med FBIs arbeid avsluttet er det på tide å stemme, sier Grassley, ifølge Fox News.

President Donald Trump ga på Twitter torsdag morgen, amerikansk tid, klart uttrykk for at han mener Kavanaugh har blitt behandlet urettferdig.

Dianne Feinstein, demokratenes høyest rankede medlem i justiskomiteen, forteller på et pressemøte at hun ikke har rukket å lese hele rapporten og at hun uansett ikke kan diskutere detaljer i innholdet ettersom det er hemmeligstemplet.

– Men det jeg kan si er at det mest oppsiktsvekkende med denne rapporten er hva som IKKE står i den, sier Feinstein og viser blant annet til at verken Christine Blasey Ford, som i forrige uke fortalte sin historie til Senatet, eller Kavanaugh er avhørt av FBI.

Hun forteller også at de i løpet av de siste dagene har hørt om en rekke personer som har villet snakke med FBI, men som ikke ble intervjuet. Blant annet viser hun til advokaten til en av de andre kvinnene som skal ha kommet med beskyldninger mot Kavanaugh.

– Han hevder at flere som skal ha vært vitner til det hun har sagt skjedde ikke har blitt avhørt. Det fremstår som om Det hvite hus har hindret FBI å gjøre jobben sin. Etterforskningen virker være mangelfull og svært begrenset, sier Feinstein i det korte møtet med pressen, der hun ikke tok spørsmål.

Beskyldninger fra flere kvinner

Det var etter at Kavanaugh hadde vært gjennom den opprinnelige høringsrunden i Senatet at beskyldninger om at han skal ha seksuelt forgrepet seg på psykologiprofessor Ford ble offentlig kjent. Hun hevder at dette skjedde på en fest den gang han var 17 år og hun 15 år.

Beskyldningene førte til en ny høring i Senatet der Ford først fortalte sin historie og svarte på spørsmål fra senatorene i justiskomiteen, før Kavanaugh holdt sin forsvarstale, der han nektet for anklagene, og ble spurt spørsmål.

Også to andre kvinner har kommet med beskyldninger mot dommeren, men disse har ikke fått fortelle sine historier i Senatet.

Kritiserer etterforskningen

I etterkant av høringen med Ford og Kavanaugh krevde den republikanske senatoren Jeff Flake en FBI-etterforskning av saken før han var villig til å bestemme seg for om han skal stemme for eller mot dommeren president Donald Trump har nominert til å den ledige plassen i USAs svært mektige høyesterett. En posisjon man får for livet.

Det hvite hus gikk med på en FBI-etterforskning. Den startet lørdag og ble avsluttet onsdag. I dag har en rapport blitt lagt frem for senatorene. Demokratene mener på sin side at granskingen ikke har vært grundig nok ettersom Det hvite hus har lagt føringen og FBI skal ha unngått å snakke med flere sentrale vitner.

Verken Ford eller Kavanaugh har blitt avhørt av FBI.

– De som har lagt føringene for FBIs etterforskning, har ikke vært interessert i å søke sannheten, heter det i en uttalelse fra Fords advokat.

Kritikere: Aggressiv og partisk

Etter høringen har også to andre poenger dukket opp blant mange som er kritiske til utnevnelsen av Kavanaugh. Det ene er at flere personer som kjente Kavanaugh i hans tid på Yale-universitetet hevder han løy om hvor mye alkohol han drakk . Og selv om det å drikke seg full i studietiden ikke i seg selv er et hinder for å bli høyesterettsdommer, mener mange at han ikke kan få jobben dersom han har løyet til Senatet under ed.

Andre studievenner har hevdet at han snakket sant.

Det andre poenget mange trekker frem er hans temperament under høringen, både under hans frie forklaring og under spørrerunden. Flere hundre jusprofessorer i USA har skrevet under på et brev sendt til Senatet der de fraråder å gi en så viktig posisjon til en som fremstod så aggressiv og partisk mot venstresiden som de mener Kavanaugh gjorde. De påker på at en dommer, og særlig en høyesterettsdommer, må bli oppfattet som nøytral.

Avstemning fredag

Senatets republikanske leder, Mitch McConnell, har varslet en avstemning fredag om hvordan den videre behandlingen av saken skal skje. De folkevalgte må da ta stilling til om deres Kavanaugh-debatt skal begrenses.

Dette betyr at den endelige avstemningen om høyesterettskandidaten kan skje lørdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Justiskomiteen har bare ett enkelt eksemplar av rapporten og komiteleder Chuck Grassley twitret torsdag at han og demokratenes Dianne Feinstein har bestemt at alle senatorene i komiteen skal få like lang adgang til å studere rapporten.

Angivelig får de én time hver i et «sikret lokale» i Kongressen.

Det er ventet at de aller fleste, kanskje alle, av de 51 republikanske senatorene vil stemme for at Brett Kavanaugh skal få jobben som høyesterettsdommer. Likevel er det tre av dem man som så langt ikke har sagt hva de kommer til å stemme. Disse er Jeff Flake (Arizona), Susan Collins (Maine) og Lisa Murkowski (Alaska).

Collins uttalte tordag formiddag, amerikansk tid, at rapporten så ut til «å være grundig».

Det er de samme tre republikanerne som kritiserte Donald Trump etter at presidenten på et valgmøte i Mississippi på tirsdag gjorde narr av Ford.

Det er ventet at minst 48 av demokratene vil stemme mot Kavanaugh. Eneste det er knyttet noe spenning rundt er hva Joe Manchin (Vest-Virginia) vil gjøre.