Borgerlig kandidat ny leder i Riksdagen

Moderaternas Andreas Norlén ble valgt til ny leder for Riksdagen under mandagens møte i den svenske nasjonalforsamlingen.

Norlén fikk tøtte fra alle de fire borgerlige partiene i Alliansen og høyrepopulistene i Sverigedemokraterna (SD) under møtet, som startet mandag formiddag, og som er det første etter valget 9. september. I følge omni.se ble han mandag formiddag valgt med 203 mot 145 stemmer.

Lederen for Riksdagen kalles på svensk talmannen, et verv som tilsvarer den norske stortingspresidenten. Det er talmannen som får i oppgave å foreslå en statsministerkandidat som kan få støtte av Riksdagen.

Vänsterpartiet mot SD

Det skal også velges tre nestledere, og det er trolig valget av disse som vil ta mest tid. Spesielt er det ventet at valget av den andre nestlederen vil bli tidkrevende.

Vanligvis går denne posten til landets tredje største parti, som er Sverigedemokraterna, men Socialdemokraterna har varslet at partiet vil stemme på Vänsterpartiets kandidat, Lotta Johnsson Fornarve. Ifølge nyhetsbyrået TT betyr det trolig at SDs kandidat Björn Söder blir stemt ned.

SD-leder Jimmie Åkesson sier at han håper at de fire borgerlige partiene velger å støtte Söder i stedet for å avstå fra å stemme. Det mener han er rimelig ettersom SD har meldt at det vill støtte Moderaternas kandidat til talmannsposten.

Vil avsette Löfven

Hva slags regjering Sverige får etter valget, er fortsatt uklart ettersom både den røde og blå blokken mangler rent flertall fordi ingen av blokkene har villet samarbeide med SD.

Liberalernas partileder Jan Björklund fastholder at en Allianse-regjering ikke kan støtte seg på SD for å få gjennom budsjettet.

– Det kreves et blokkoverskridende samarbeid, sa Björklund før mandagens møte.

Han er også klar på at det ikke kan bli noen borgerlig regjering hvis den ikke er sikker på å få gjennom sitt budsjett.

Går ikke frivillig

Sveriges nåværende sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven har sagt at han ikke vil gå av før han blir nedstemt av Alliansen og SD. Den avstemningen skal ifølge Moderaternas leder Ulf Kristersson skje så fort som mulig.

Etter dette er det den nye talmannen som får i oppgave å finne fram til et levedyktig regjeringsalternativ, noe som kan bli en stor utfordring.

Hvor fort statsministeravstemningen kan finne sted, er blant annet avhengig av hvor lang tid talmannsvalget vil ta. Avstemningene skjer i flere runder såfremt ikke en av kandidatene har rent flertall.

– Jeg regner med at vi kommer til å holde på med voteringene i fem, seks timer i hvert fall, sier Beatrice Ask fra Moderaterna.