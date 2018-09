NERVEGIFT: Britiske etterforskere i beskyttelsesutstyr bærer ut en mobiltelefon fra huset i Amesbury, hvor en mann og kvinne ble utsatt for nervegiften Novitsjok. Foto: Henry Nicholls / X06612

OPWC bekrefter: Britisk par angrepet av nervegass

I sommer ble en britisk mann og kvinne utsatt for et dødbringende kjemikalie. Nå bekrefter FNs organisasjon for avskaffelse av kjemiske våpen at middelet som ble brukt, var det samme som ble brukt mot av den russiske avhopperen Sergej Skripal.

Det var 4. juli i sommer at en mann og kvinne ble funnet bevisstløse i et hus i Amesbury i England. De hadde kjent seg dårlige etter å ha håndtert en parfymeflakong. Kvinnen døde på sykehuset fem dager senere, mens mannen ble utskrevet etter to uker.

Allerede dagen etter gikk Storbritannias utenriksminister ut og sa at stoffet som hadde tatt livet av kvinnen, var det samme som var blitt brukt i attentatet mot den russiske avhopperen Sergej Skripal 4. mars i år.

Amesbury ligger bare 13 kilometer fra stedet hvor Skripal ble forgiftet.

Sovjetisk nervegift

Også Skripals datter ble skadet, foruten politibetjenten som først møtte opp hos dem. Alle tre overlevde.

Nå bekrefter OPWC – FNs organisasjon for avskaffelsen av kjemiske våpen – at Storbritannias påstand er korrekt: I begge angrep ble det brukt samme kjemikalie – det dødbringende stoffet Novitsjok.

«Kjemikaliet innehar egenskapene til en nervegift», skriver OPWC .

Etter forgiftingen av paret i Amesbury fikk OPWC tilsendt prøver av stoffet. Analyser av stoffet bekrefter at stoffet er Novitsjok. Novitsjok er en nervegift som ble utviklet av Sovjetunionen, som en gift som ikke skulle kunne oppdages av Nato-landenes detektorer, skriver NRK .

Rent stoff

OPWC skriver i rapporten at stoffet er av høy konsentrasjon.

«Prøven inneholder det giftige kjemikaliet i en konsentrasjon på 97–98%. Prøven er derfor ansett for å være et stoff av høy renhet.»

OPWC har også forsøkt å finne ut om nervegiften som ble brukt i de to angrepene, stammer fra samme parti. Dette har de ikke vært i stand til å avgjøre.

Flere har spekulert i om Russland kan stå bak bruken av den sovjetisk-utviklede nervegiften. Russland selv benekter dette.

Etter at Sergej Skripal ble utskrevet fra sykehuset, ble han ifølge The Guardian ønsket god bedring av Russlands president Putin:

– Måtte Gud gi ham god helse. Hadde giften vært av militær kvalitet, hadde han dødd på flekken.