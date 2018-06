Foto: Cicilie S. Andersen / VG

Etterforsker hendelse på Norwegian-toalett

Publisert: 12.06.18 00:17 Oppdatert: 12.06.18 01:44

2018-06-11T22:17:58Z

Britisk politi etterforsker en hendelse på et transatlantisk flyvning med det norske selskapet.

Ifølge amerikanske medier skal det dreie seg om en episode på et toalett som involverer en eldre mann og en mindreårig jente.

Bekrefter episode

Kommunikasjonsrådgiver Anders Lindström ved Norwegians New York-kontor bekrefter at det har vært en hendelse på en av deres flyvninger, og at de samarbeider med myndighetene om etterforskning av saken.

– Det stemmer at det har vært en hendelse på en flyging mellom Los Angeles og London. Sikkerheten til våre passasjerer er ekstremt viktig for oss, og kabinpersonalet følte det var nødvendig å ta kontakt med britisk politi som sto klare da vi landet. Det er en pågående etterforskning, og vi samarbeider med politiet, sier han til NTB.

Det norske selskapet bistår også kunden, opplyser Lindström.

En passasjer på den aktuelle flyvningen hevder at det i løpet av overfarten til Europa fra USA oppstod en høylytt diskusjon på flyet etter at familien til en yngre jente skal ha beskyldt en mann for å ha vært inne på et av toalettene på flyet med den datteren deres. Hendelsesforløpet er foreløpig ikke bekreftet av politiet eller Norwegian.

Da flyet landet skal flere personer ha blitt møtt av britisk politi som utførte avhør omgående.