FRI: Donald Trump var personlig til stede for å ta imot Kim Hak-song, Tony Kim og Kim Dong-chul da de landet i Maryland. Foto: Saul Loeb / AFP

Amerikanske fanger løslatt fra Nord-Korea - takker Trump

Publisert: 10.05.18 08:57 Oppdatert: 10.05.18 09:19

President Donald Trump tok imot de løslatte gislene på amerikansk jord.

De tre eks-fangene ble løslatt under utenriksminister Mike Pompeos besøk i hovedstaden Pyongyang, og landet på en militærbase i Maryland klokken 02:00 amerikansk tid.

I tillegg til presidenten var blant annet førstedame Melania Trump, visepresident Mike Pence og Mike Pompeo tilstede for å ta dem imot. Etter at Trump først traff amerikanerne inne i flyet, er de nå utenfor for å hilse på resten av oppmøtet.

På utsiden tok Trump seg tid til å snakke med presse, der han blant annet uttrykte begeistring for det kommende toppmøtet med Kim Jong-un .

– Dette er en stor ære, men mitt stolteste øyeblikk vil komme når vi får fjernet alle atomvåpen fra den koreanske halvøy, sa presidenten.

Takker presidenten

Kim Dong Chul, Kim Hak-song og Kim Sang Duk tok samme fly som Pompeo ut av Nord-Korea , før de byttet fly i Japan før reisen tilbake til USA.

De tre takker presidenten i en felles uttalelse, melder CNN.

– Vi ønsker å rette en stor takk til amerikanske myndigheter, president Trump, utenriksminister Pompeo og det amerikanske folk for å få oss hjem, sier de tre.

– Jeg tror Kim Jong-un virkelig ønsket å gjøre dette. Han ønsker å bringe Nord-Korea inn i den virkelige verden.

Kim Hak-song og Kim Sang Duk ble arrestert i fjor vår, mens Kim Dong Chul har vært i nordkoreansk fangenskap siden 2015. De har vært mistenkt for spionasje, og har blitt beskyldt for aktivitet som undergraver staten. Arrestasjonen har lenge vært ansett som politisk motivert ifølge AP.

Ifølge det nord-koreanske nyhetsbyåret KCNA var det et offisielt forslag fra Trump som overbeviste leder Kim Jong-un om å gi amnesti til de fengslede amerikanerne.

Trump har selv takket Kim offentlig i ettertid, og gitt honnør for avgjørelsen.