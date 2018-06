VM-KOST: Pelmini (fylt deig, for anledningen i grønn skrud) sort brød, rømme og 50 gram vodka er en typisk rett du kan forvente å få i VM-landet Russland. Foto: Arthur Bondar, VG

VG-guide til VM-maten: Sild i pels og frøspytting

Publisert: 19.06.18 12:14

UTENRIKS 2018-06-19T10:14:54Z

VOLGOGRAD (VG) Besøkende under fotball-VM kan navigere litt lettere blant russiske retter med VGs matguide.

Du tar sats og peker et sted høyt oppe på menyen, men hva i all verden er det du bestiller? For å unngå forvirring og eventuelt påfølgende matsvinn, avmystifiserer VG maten som fotballsupportere kan vente å få servert i Russland under VM.

Pelskåpe av egg

«Sild under pelskåpe» høres jo ganske absurd ut, men denne retten er en av klassikerne i det russiske kjøkken. Enhver bistro eller matdisk kan forventes å tilby dette.

Den lilla og ganske «hårete» utseende majonessalaten har poteter, sildefileter og rødbeter lag på lag, toppet med noe som ser ut som ost, men som faktisk er revet hardkokt egg, som altså utgjør «pelsjakken» til fisken. Et stykke svart brød er godt akkompagnement til silderetten.

Majones? Ja, takk!

Det som på menyen ofte er oversatt til «russisk salat», kaller russere selv det franskklingende «Salat Oliviér». Hva franskmennene synes om denne tolkningen av salat, som har majones som hovedingrediens, i tillegg til erter, skinke, sylteagurk, løk, potet og dill, vites ikke.

For majonesentusiaster er for øvrig årets VM-land reneste Mekka. Nesten enhver russisk salat inneholder majones, en ingrediens som har blitt en hjørnestein i moderne russisk kjøkken.

PSSSST! Aldri alkohol uten mat Selv om særlig russiske menn har rykte på seg for å være glad i flytende føde, vil ingen russer drikke alkohol uten å spise litt samtidig. Småmaten som ofte kommer i tospann med øl eller vodka, kalles «sakuskij», og kan være alt fra ristede brødstenger med hvitløk, til oliven, tørket fisk, eller ostebiter.

Russisk ravioli

Enhver russisk restaurant med respekt for seg selv vil by på ulike varianter av pelmini, som i sine beste øyeblikk kan minne om italiensk ravioli eller kinesiske dumplings.

De fylte, hvite klumpene inneholder enten kjøtt, fisk eller grønnsaker og serveres med rømme og ofte et dryss dill. De hjemmelagede variantene fra en babusjka (bestemor) er selvfølgelig mange klasser over de industrielt produserte variantene.

På listen over russiske matklassikere er det umulig å ikke nevne kaviar, «ikra», som er eksklusiv festmat og ofte koster deretter.

På kampen

Russlandsjomfruer kan komme til å stusse på hva det er hjemmesupporterne holder på med, når de ser dem gnage i seg noe smått fra en pose, for så å spytte det ut igjen.

Ristede solsikkefrø med skall er en veldig vanlig snack i Russland, og prosessen med å åpne frøkapslene med fortennene, spise frøkjernen, og så spytte ut skallet, er nok en fin måte for nervøse supportere å komme seg gjennom kampen på.

«Russisk narkotika» var kallenavnet en fotballsupporter VG møtte i Volgograd, ga frøene.

Andre populære russiske godbiter er tørket fisk eller akkar, og poser med knasende sprø kuber av stekt brød med salte smaker som for eksempel krabbe, shashlik, skinke eller salami. Åpenbart godt i kombinasjon med en iskald øl. Beef jerkey, tørket kjøtt, har også seilet opp som en supporterfavoritt de siste årene.

Lettspiselige

Blinis, russiske fylte pannekaker, finner du i småkiosker og på utslagssteder over alt i landet. De finnes i salte middagsutgaver, med varianten med russisk kaviar som selveste Rolls Roysen, eller søte med sjokolade, sukker eller honning. Lett å like for gammel og ung.

Det russiske kjøkken rommer et utall variasjoner over pannekaker, der de mest vanlige alternativene til de flate og store, er de tykke, små «sirniki» med rømme, eller draniki, som er laget av revet potet.

FAKTA: Sanksjoner ga vekst for russisk matproduksjon Etter at Vesten innførte sanksjoner mot Russland da landet annekterte Krim-halvøya I 2014, svarte russiske myndigheter med å forby import av en rekke matvarer fra Europa og USA. Det har ført til et dårligere utvalg av utenlandsk mat i russiske matbutikker, men samtidig også en vekst i russisk landbruk. Særlig selges det nå mer nasjonalt produserte melkeprodukter, frukt og grønnsaker, enn før sanksjonene ble innført.

For søtmonser

Er du i det søte hjørnet kan det anbefales å prøve klassikeren «pisjki», luftige smultringer med et dryss av melis. I motsetning til sin mer kompakte fetter fra Amerika, er det såpass lett å spise denne luftige frityren, at russere gjerne bestiller 5 av gangen.

Et siste råd: Vil du finne deg russiske venner under VM, still deg i køen til iskremkiosken. Russere elsker iskrem, året rundt, og fullstendig uavhengig av været.

Da gjenstår det bare å ønske «Prijatnovo apetita» – god appetitt!