IKKE IGJEN: USAs president Donald Trump lytter til Hillary Clintons svar til publikum under en debatt i oktober 2016 – året han slo henne i presidentvalget. Foto: Reuters

Hillary Clinton: – Jeg stiller ikke i presidentvalget

Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton sier hun ikke vil gjøre et nytt forsøk på å bli USAs president neste år.

NTB

Publisert: 05.03.19 08:11 Oppdatert: 05.03.19 08:26







– Jeg stiller ikke som kandidat, men jeg vil fortsette å jobbe, snakke og stå opp for det jeg tror på, sa hun mandag til fjernsynskanalen News 12 i New York.

Dette skal være første gang hun tydelig avviser at hun vil prøve å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020.

Clinton har hatt møter med noen av partifellene som ønsker å utfordre Donald Trump, og hun har følgende råd til dem alle:

– Ikke ta noe for gitt.

MINTES 1965: Hillary Clinton mintes søndag «Bloody sunday» i Selma, Alabama sammen med blant annet borgerrettighetsforkjemper Jesse Jackson (t.h.). Foto: REUTERS

I presidentvalget i 2016 var Clinton og Trump de to store partienes kandidater. Trump vant, til tross for at svært mange eksperter hadde spådd Clinton-seier på forhånd.

Clinton sier i intervjuet med News 12 at hun er dypt bekymret for «det som står på spill i landet vårt og tingene som nå skjer». Hun anklager Trumps regjering for å ha forårsaket en lang rekke problemer og for løftebrudd.

Ifølge New York Times skal Clinton ha gitt råd til både tidligere visepresident Joe Biden og California-senator Kamala Harris i forkant av 2020-valget.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe Demokratene med vinne tilbake Det hvite hus, sier Clinton til News 12.