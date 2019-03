– Australsk høyreekstrem terrorist bak angrep i moské på New Zealand

En høyreekstrem terrorist med australsk statsborgerskap står bak moskéangrepet i Christchurch, opplyser Australias statsminister.

NTB

Publisert: 15.03.19 07:07







Scott Morrison kaller den mistenkte gjerningsmannen en «ekstremistisk, høyrevridd, voldelig terrorist».

Bakgrunn: Flere personer drept i moské på New Zealand

Totalt fire personer, tre menn og en kvinne, er pågrepet etter at to moskeer ble angrepet i Christchurch på New Zealand . Det er ikke bekreftet hvor mange som er drept, men ifølge politiet er det svært mange.