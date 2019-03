DREPT: Tracie Hawlett og J.B. Beasly slik de så ut i årboken fra Northview High School i 1999. Foto: Northview High School

Kan ha løst 20 år gammel drapsgåte med nytt DNA-treff

I 1999 ble de to 17-åringene Tracie og J.B. funnet døde i bagasjerommet på en bil. 20 år senere kan drapsgåten være løst – takket være et DNA-treff fra en nettside som driver med slektsforskning.

Publisert: 18.03.19 02:56







Det var lørdag kveld og sommer da de to tenåringsjentene kjørte fra hjembyen Dothan i den amerikanske delstaten Alabama i en sort Mazda.

Den ene av dem, J.B. Beasly, fylte 17 år denne julikvelden i 1999, og hun og venninnen Tracie Hawlett var på vei til bursdagsfest i Headlands – rundt 16 kilometer fra hjembyen.

Men de to tenåringene kom aldri frem til festen.

Les på VG+: DNA-jegernes store gjennombrudd

De skal ha kjørt seg vill og havnet i byen Ozark istedenfor. Herfra ringte de hjem til Hawletts mor Carol Roberts, som sa i et intervju i 2007 at hun ringte politiet da jentene ikke var kommet hjem tidlig neste morgen.

– Jeg vet at noen vet noe

Noen timer senere blir de funnet døde i bagasjerommet på bilen de kjørte hjemmefra i.

I 20 år har de etterlatte ventet på svar – politiet klarte aldri å finne ut av hva som skjedde med de to venninnene.

Fikk du med deg denne? Maria så mamma bli drept – nå jakter hun nye svar

DNA-TREFF: 20 år etter at de to jentene ble funnet døde, har politiet koblet denne mannen, Cole McCranet (45) til åstedet. Foto: Dale County Jail

Tidligere politisjef i Ozark Tony Spivey arbeidet med den uløste saken fra dagen de døde kroppene ble funnet i 1999 og til han pensjonerte seg i 2015, og fortalte til nyhetsbyrået AP i 2017 at han fortsatt tenkte på saken daglig.

Les også: Funnet død i 1971 – identifisert i 2019

Carol Roberts, Tracies mor, sa samme år at hun håpet noen en dag ville stå frem og fortelle hva de hadde gjort med datteren hennes og venninnen.

– Disse jentene har vært døde lenger enn de var i live. Jeg vet at noen vet noe, og jeg ber for at de vil stå frem slik at de to unge jentene får fred, sa hun til AP.

DNA fra slektsforskning

I løpet av de 20 årene som er gått siden drapet på J.B. Beasly og Tracie Hawlett, har ingen blitt arrestert – inntil forrige uke.

Etter å ha sendt inn DNA fra åstedet til analyse, har politiet nå klart å identifisere en mistenkt: 45 år gamle Coley McCraney, også han fra Dothan i Alabama. Politisjef i Ozark Marlos Walker, som tok over etter Spivey i 2015, forteller til ABC News at de brukte såkalt genetisk genealogi, eller slektsforskning, for å få et treff.

Les på VG+: Løser gamle drapsgåter ved hjelp av slektsforskning

Amerikansk lovverk gir politiet adgang til å identifisere en mistenkt gjennom DNA-et til familiemedlemmer som frivillig har gitt det fra seg til bruk i slektsforskning.

DNA fra åstedet ble sendt til analyse hos laboratoriet Parabon, som koblet det med DNA-databaser fra slektsforskningssider. Her dukket McCraneys etternavn opp, og han ble tatt inn til avhør og ny DNA-prøve. Den matchet DNA funnet på åstedet i 1999.

Les også: Slik gikk det etter true crime-suksessene

McCroney sitter nå fengslet i Dale County Jail, og har etter han ble arrestert fredag blitt siktet for tre drap og en voldtekt i tillegg til drapene på Beasley og Hawlett.