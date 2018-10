– MÅ VÆRE TYDELIGE: – Stortinget må gi klart uttrykk for hva vi mener om denne saken, sier Abid Raja (V) om drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Abid Raja ber om samtale med den saudiske ambassadøren

Saudi-Arabia må legge kortene på bordet, mener Venstres Abid Raja. Nå har han bedt den saudiske ambassadøren om en samtale.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hva som egentlig skjedde da Jamal Khashoggi gikk inn i det saudiske konsulatet i Istanbul for tre uker siden.

Tirsdag fastslo Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan at drapet på journalisten var planlagt, brutalt og politisk motivert .

Stortingsrepresentant Abid Raja mener Norge må holde presset oppe for å få flere svar fra Saudi-Arabia .

– Norge er en liten stat i verdenssammenheng, men en stor aktør når vi viser økonomiske muskler og spiller på lag med våre europeiske allierte. Flere land har vært tindrende klare på hvor de står i denne saken, og det er viktig at også vi tar et tydelig standpunkt, sier han til VG.

– Kan få konsekvenser

Torsdag formiddag sendte Raja en e-post til Esam Abid Al-Thagafi, hvor han ber den saudiske ambassadøren til en samtale på Stortinget.

– Jeg har hatt mange ambassadører på mitt kontor, men denne samtalen vil nok ha et større alvor over seg. Jeg er kjent med at Utenriksdepartementet har hatt møter med ambassadøren, noe jeg mener er veldig bra. Vi på Stortinget må gi klart uttrykk for hva vi mener om denne saken, og gi Saudi-Arabia mulighet til å legge alle kortene på bordet, sier han.

Raja, som sitter i både utenriks- og forsvarskomiteen og finanskomiteen, mener Norge må vurdere å trekke Oljefondet ut av Saudi-Arabia .

– Dette er ikke bare et utspill, men noen jeg kommer til å følge opp videre. I Khashoggi-saken spesielt har regimets sanne ansikt blitt blottlagt. Mange stortingspolitikerne mener vi er nødt til å se på Oljefondets investeringer i landet, og dette er nødvendig å ta opp med ambassadøren. Jeg vil at han skal forstå hvilke konsekvenser et slikt regime kan få.

Vil diskutere flere saker

Oljefondets hovedoppgave er å tjene penger for det norske folk og fremtidige generasjoner.

I kjølvannet av det som har kommet frem om det saudiske regimet, synes Raja det er vanskelig å skulle forsvare Norges økonomiske interesser i Saudi-Arabia.

– Khashoggi-saken er kun én av mange alvorlige saker. Saudi-Arabia er et land med grov og systematisk kvinneundertrykking, religiøs ekstremisme, diskriminering av seksuelle minoriteter og manglende ytringsfrihet. Det er mange samvittighetsfanger som sitter fengsler. Dette er også saker jeg ønsker å drøfte med ambassadøren.

Etikkrådet for Oljefondet har i dag ikke anledning til å ekskludere land, bare enkeltselskaper. Dette bør Norge vurdere å endre, mener Raja.

– Stortinget har tidligere trukket opp klare linjer, blant annet ved å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Da bør det også være mulig å trekke oss ut av enkelte land.

Unnfallenhet

SVs Audun Lysbakken mener at drapet på den saudiske journalisten må få konsekvenser for Norges salg av militærutstyr til landet .

– Nå må Norges unnfallenhet ovenfor Saudi-Arabia ta slutt. Saudi-Arabia er et autoritært, undertrykkende og kvinnefiendtlig prestestyre. I tillegg er de anklaget for en lang rekke krigsforbrytelser i Jemen, sa Lysbakken til VG tidligere i oktober.

Norske våpen og norsk ammunisjon er ikke lenger tillatt solgt til Saudi-Arabia, men landet får fortsatt kjøpe annet militært materiell fra Norge , såkalt B-materiell. I 2017 har det blitt solgt slikt B-materiell for mer enn 41 millioner kroner til Saudi-Arabia.

Den siste tiden har også Oljefondets investering i det amerikanske våpenselskapet Raytheon, som selger bomber til Saudi-Arabia , vært sterkt debattert.

– Bør revurdere forholdet

Også Amnesty mener det er på høy tid at Norge gjennomgår sitt forhold til Saudi-Arabia. De viser til landets massive brudd på menneskerettighetene, og at drapet på Khashoggi føyer seg inn i rekken.

– Denne saken bør føre til at norske myndigheter går gjennom alle relasjoner vi har med Saudi-Arabia, også oljefondets investeringer i landet, sier seniorrådgiver Ina Tin til NTB.

– Norge bør definitivt også revurdere den militære eksporten til Saudi-Arabia.

I etterkant av Khashoggi-drapet kontaktet VG den saudiske ambassaden for å spørre om et intervju. Vi har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen.