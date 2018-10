Monsterorkanen Michael har truffet Florida

Orkanen skal være den sterkeste som har herjet i området på over 100 år og har allerede forårsaket store ødeleggelser i delstaten.

Orkanen ble det siste døgnet oppgradert til en «ekstremt farlig kategori 4-orkan». Da den traff Mexico Beach rundt 13.00 lokal tid onsdag, hadde orkanen en gjennomsnittlig vindstyrke på 69,4 meter i sekundet som tilsvarer 250 kilometer i timen.

Myndighetene advarer om at orkanen trolig vil være den sterkeste orkanen som har herjet i den nordvestlige delen av Florida på over 100 år. Da den traff land, hadde den en styrke som skal være den tredje kraftigste til å treffe USA i landets historie.

Rundt klokken 12.00 lokal tid var det allerede målt en vindstyrke på 180 kilometer i timen ved en målestasjon på flyplassen i Apalachicola. I tillegg skal vannet ha steget til snaue to meter.

















Det nasjonale orkansenteret og det nasjonale meteorologiske instituttet NWS, ber innbyggerne behandle orkanen som om det skulle være en tornado.

Guvernør Rick Scott advarer også innbyggerne.

– Nå er det for sent å evakuere. Hvis du velger å være i evakueringssonen, må du søke dekning umiddelbart.

Flere broer er stengt. Broen Hathaway Bridge, som binder Panama City sammen med Panama City Beach i Florida, ble rundt 11.00 lokal tid stengt av veitilsynet med begrunnelse om at det er for farlig å krysse den på nåværende tidspunkt. Det samme ble broen St. George Island Bridge.

Strømkabler og trær har begynt å falle ned og blokkerer veier, ifølge sherrifen i Gadsden County, Morris Young.

Over 43.000 mennesker skal allerede ha mistet strømmen, melder nyhetsbyrået Reuters. Strømselskapet Duke Energy estimerer at så mange som 100.000–200.000 av deres kunder kan miste strømmen i Florida.

Guvernøren skriver videre at et apparat bestående av over 1000 redningspersonell og 3500 fra nasjonalgarden vil bli sendt ned til Florida for å assistere beboerne så snart orkanen er over.

– Som den mest ødeleggende stormen som treffer Florida Panhandle på flere tiår, utgjør orkanen Michael en dødelig trussel, sier Scott.

President Donald Trump signerte tirsdag en erklæring om unntakstilstand for Florida, noe som frigir føderale midler til hjelpe- og redningsarbeid.

– Vi er med dere, Florida! skrev han like før orkanen traff land.

Vegger av vann

Det er også ventet at opptil fire meter høye «vegger av vann» vil skylle innover kysten og gi store oversvømmelser. Det er også meldt store mengder nedbør som følger av ekstremværet.

Det meteorologiske instituttet i USA kaller orkanen livstruende, og gikk onsdag ut med en dramatisk appell om at folk måtte holde seg inne.

– Dette er det verste som kunne skje for innbyggerne i den nordvestlige delen av Florida. Hold dere inne og overlev!, skriver de på Twitter.

Ifølge Fox Business kan skadene fra orkanen komme på svimlende 30 milliarder dollar.

Fakta om orkaner * Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. * Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. * Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km. I orkanens øye kan det være helt vindstille. * I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet. * En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet. * Kategori 2: 42,5-48,9 m/s. * Kategori 3: 50-57,9 m/s. * Kategori 4: 58-68,9 m/s. * Kategori 5: Over 69 m/s. (Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB)

Trosser advarslene

Minst 375.000 mennesker har blitt bedt om å evakuere , men flere tjenestemenn uttrykket sin bekymring over at mange ville trosse advarslene og holde seg hjemme i forkant av orkanen.

– Jeg ser ikke den trafikkmengden på veiene som jeg ville ventet når det er blitt oppfordret til evakuering av 75 prosent av fylket, sa sheriff Tommy Ford i Bay County tirsdag.

I den svært utsatte byen Apalachiola har Sally Crown bestemte seg for å gå hjem og vente på uværet sammen med sine to hunder.

– Vi har vært gjennom dette før. Dette kan bli virkelig ille og alvorlig. Men min erfaring er at det alltid blir blåst ut av proporsjoner, sa hun.

Fakta om orkaner i USA * Andrew (1992): Forårsaket store skader på Bahamas, i det sørlige Florida og i Louisiana. Det finnes ingen sikre målinger av de høyeste vindhastighetene fordi vindmålerne blåste i stykker. * Katrina (2005): Den mest ødeleggende orkanen i amerikansk historie. Store områder ble oversvømt. Minst 1.200 mennesker omkom, hovedsakelig i New Orleans, der 75 prosent av byen sto under vann. * Sandy (2012): Forårsaket store skader langs østkysten av USA, samt på Cuba og i Haiti. Minst 110 mennesker omkom i USA og 59 i Karibia. Bare i New York forårsaket orkanen skader for 42 milliarder dollar, rundt 350 milliarder kroner. * Orkansesongen 2017 brakte med seg flere ekstreme uvær. I august tok Harvey livet av minst 70 mennesker sør i USA. Orkanen Irma, en av de sterkeste som noen gang er registrert i Atlanterhavet, raserte øyer i Karibia før den tok over 70 liv i Florida. Orkanen Maria forårsaket store ødeleggelser på Puerto Rico, hvor det anslås at nærmere 3.000 mennesker døde under og i kjølvannet av uværet. * Florence (2018): Nådde USAs sørøstkyst som orkan, men svekket seg raskt til tropisk storm. Minst 51 mennesker mistet livet og Florence forårsaker store oversvømmelser og ødeleggelser i North Carolina. * Michael (2018): Har bygget seg opp til en kategori 4-orkan på vei mot Florida. Ventes å treffe land nordvest i delstaten onsdag ettermiddag lokal tid. Kilde: NTB

Orkanen vil ramme delstatene Alabama og Georgia senere på kvelden onsdag lokal tid.