ANGREP: Irakske sikkerhetsstyrker inspiserer åstedet etter to selvmordsangrep i Baghdad mandag. Foto: Khalid Al-Mousily/ Reuters

Minst 25 drept i selvmordsangrep sentralt i Bagdad

Publisert: 15.01.18 07:19

UTENRIKS 2018-01-15T06:19:51Z

To selvmordsangrep gjennomført med kort mellomrom mandag har drept minst 25 og skadet rundt 80 i den irakiske hovedstaden.

Det er det irakske helsedepartementet som bekrefter at minst 25 skal være drept og rundt 80 skadet etter at to bomber gikk av i Bagdad tidlig mandag morgen.

Meldingene om dødstall varierer - flere medier siterer kilder i politi og helsevesen som rapporterer om mellom 25 og 38 døde, og som oppgir fra 80 til 100 skadde. Innenriksdepartementet har advart om at dødstallet kan stige, skriver Reuters . Flere skal være kritisk skadet.

Ifølge innenriksdepartementets talsperson Saad Maan var det to selvmordsbombere som angrep i rushtiden ved Tayran-gaten, der dagarbeidere ofte samler seg for å lete etter jobb, skriver AP.

Ifølge DPA bekrefter også Maan at de to angriperne detonerte et bombebelte hver i en folkemengde.

Bombene gikk av med kort mellomrom, opplyser øyenvitner. Angrepet skjedde i bydelen Sahet al-Tayaran i sentrum av Bagdad.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere stått bak en rekke terroraksjoner i den irakiske hovedstaden. I november erklærte IS at gruppa sto bak et angrep mot et marked i utkanten av Bagdad, skriver NTB.

Selv om IS har mistet landområdene gruppa har kontrollert i Irak , fryktes det at ekstremistene vil fortsette å operere som en gerilja- og terrorgruppe, ifølge nyhetsbyrået.

Desember: Iraks statsminister erklærer seier over IS.

Det har blitt gjennomført flere terrorangrep i Irak også etter at IS mistet landeområdene de har kontrollert, men mandagens angrep er det av dem som har vært mest dødelig.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!