SØKER ASYL: Tre av medlemmene i Pussy Riot under intervju med Associated Press i 2012. Foto: Sergey Ponomarev / TT / NTB Scanpix

Pussy Riot-medlemmer søker asyl i Sverige

NTB

Publisert: 23.01.18 21:04

UTENRIKS 2018-01-23T20:04:54Z

To medlemmer av den russiske gruppen Pussy Riot søker asyl i Sverige fordi de mener seg forfulgt i hjemlandet.

Lusine Djanyan og Aleksej Knedljakovskij, samt deres sønn Tigran, venter nå på behandling av sine søknader i en flyktningbolig utenfor Lindesberg, melder SVT .

Paret regner med at de snart vil få svar fra Migrationsverket, etter å ha ventet i ti måneder på svensk jord. De våger ikke å tenke på noe avslag. I mellomtiden har paret, som er kunstnere, pågående utstillinger både i London og Milano. De får ikke dra ut av Sverige for å delta på utstillingene sine mens asylsøknadene er under behandling.

– Vi har fått betale en høy pris for vår kunst, men jeg angrer ikke på noe. Tvert imot burde jeg ha gjort mer. Presidenter kommer og går, men kunsten er evig. Putin er ikke evig, sier Lusine Djanyan.

Det var i 2012 at det feministiske performance-kollektivet Pussy Riot ble verdenskjent da tre av medlemmene ble dømt til to år i straffeleir for å ha framført en låt som en protest mot president Vladimir Putin i Frelserkatedralen i Moskva.