UNCLE SAM BLIR: USA har ingen planer om å forlate Syria med det første, ifølge utenriksminister Rex Tillerson. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Rex Tillerson varsler at USA forblir i Syria

Publisert: 17.01.18 22:47

UTENRIKS 2018-01-17T21:47:12Z

USA skal ifølge utenriksminister Rex Tillerson bli værende militært i Syria for å kjempe mot IS, al-Qaeda og Iran.

Den amerikanskledede koalisjonen mot terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) har kjempet i Syria siden høsten 2014. USA har i tillegg støttet ulike oppørsgrupper som kriger mot Syrias president Bashar al-Assad og har siden 2017 også angrepet Assad-stillinger.

Onsdag konstaterer USAs utenriksminister Rex Tillerson at selv om Assad har strammet grepet om Syrias fremtid, er det fremover ingen plass for ham som landets leder, skriver Bloomberg .

Tillerson erklærer samtidig at USA vil bli værende i Syria for å kjempe mot IS, al-Qaeda og Iran.

Ønsker samarbeid med Russland

Uttalsene hans kommer i forbindelse med en forelesning han avholder på Hoover Institution ved Stanford-universitetet i California.

USA har ifølge Pentagon 2000 soldater på bakken i Syria, i tillegg til diplomatisk nærvær.

Landet støtter også PYD militært, som er det syriske kurderpartiet, som har YPG som sin væpnede del.

Tillerson fastslår videre at det i landet er behov for tettere samarbeid med Russland for å unngå konflikt i de såkalte deeskaleringssonene.

Vil gi bistand

Tillerson erklærer også at USA vil tilby økonomisk bistand til de mest krigsherjede områdene.

– Ansvarlig forandring skjer ikke med en gang noen håper på det, men heller gjennom en trinnvis prosess som innebærer konstitusjonelle reformer og FN-overvåkede valg, sier Tillerson.

Å begrense Irans innflytelse er ifølge ham et av USAs viktigste mål i Syria.

Russland vil ha Assad ved roret

Borgerkrigen i Syria ble dyttet i Assads favør da Russland kastet seg inn på regimets side i 2015.

I motsetning til USA, har Russland stått fast ved at Assad burde bli i makten etter at krigen er over.

– Vi advarer mot økonomisk samarbeid mellom Assad-regimet og ethvert annet land. Med en gang Assad ikke er ved makten, vil USA med glede bidra til normaliseringen av økonomiske forhold mellom Syria og andre land, sier Tillerson.