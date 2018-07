PRESIDENT-ØL: Bryggeridirektør Samuli Huuhtanen er overbevist om at hans spesiallagde lager vil skape god stemning mellom Trump og Putin på toppmøtet i dag. FOTO: Scanpix

«Konfliktløsende» øl til Trump og Putin

Publisert: 16.07.18 11:14

HELSINGFORS (VG) Et finsk bryggeri har spesiallaget en øl som de mener vil løse alle problemer mellom Donald Trump og Vladimir Putin.

«Making lager great again» er slagordet for ølet som er spesiallaget i anledning toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors .

En karikatur av de to mektige statslederne som spiller stein, saks, papir pryder etiketten, med påskriften «La oss løse dette som voksne»

– Ingen kan konfliktløsning like godt som oss. Med sten, saks, papir har vi løst allverdens problemer, og siden vi vet alt som er å vite om problemløsning, bestemte vi oss for at presidentene Putin og Trump kanskje trenger å lære noe av oss, sier administerende direktør for RPS Bryggerier, Samuli Huuhtanen, til Sky News .

FAKTA: DERFOR MØTES DE I HELSINKI **Historisk viktig for amerikansk-russiske relasjoner: Her ble blant annet Helsinkiavtalen undertegnet i 1975. Avtalen markerte en intensjon om å bedre relsjonene mellom kommunistiske og kapitalistiske stater under den kalde krigen. **Finland er ikke medlem av NATO, altså sett på som «nøytral grunn» ** Det er kun to timer med fly fra Moskva, der Putin følger VM-finalen søndag kveld. Trump er dessuten på Europaturné denne uken. ( Kilde: Time Magazine )

Utsolgt i rekordfart

Det humoristiske bidraget til toppmøtet, som starter rundt klokken 14 norsk tid mandag, har blitt en en braksuksess allerede før treffet starter.

Siden det bare er to uker siden det ble klart at treffet mellom Trump og Putin skulle holdes i Helsingfors, ble de 10.000 flaskene med lager laget på rekordtid. De ble også solgt ut på få dager.

Russlands og USAs ambassader i Helsinki har fått tilsendt flasker av ølet.

Vanskelige diskusjoner

Uken som har ledet opp til dette første fullverdige bilaterale møtet mellom de to, har bydd på enda flere utfordringer for russisk-amerikanske relasjoner.

For noen dager siden ble tolv russiske etterretningsagenter tiltalt i USA for omfattende innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Putin og Trump er også sagt å skulle diskutere Syria og Ukraina, brennhete tema der de to stormaktene har fundamentalt ulikt syn på hvordan konfliktene bør løses.

Bare ett problem..

Bryggeriet mener likevel at ingen problem er for store til å fikses.

– En god øl kan hjelpe i en hvilken som helst diskusjon, lover bryggeridirektør Huutanen til nyhetsbyrået AP, og legger til at han vil anbefale de to mektige å også ta seg en tur i saunaen.

Hvorvidt bryggeriet kjenner til at både Vladimir Putin og Donald Trump er avholdsmenn, er ikke kjent.