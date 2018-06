LØSLATT: Aleksej Navalnij fotografert i Moskva 13. juni, etter å ha sonet en dom på 30 dagers fengsel for å ha organisert en ulovlig demonstrasjon. Foto: NTB SCANPIX

Opposisjonsleder: - Putins venner stjal VM-penger

Publisert: 18.06.18 11:52

UTENRIKS 2018-06-18T09:52:53Z

Oligarker med tette bånd til Putin tjener gode penger på fotball-VM, ifølge opposisjonslederen Aleksej Navalnij.

Russland har brukt over 13 milliarder dollar på fotball-VM. Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnij beskylder nå flere av Russlands rikeste menn for å ha stjålet av pengene som skulle gå til VM-anlegg.

– Brødrene Rotenberg og Timtsjenko tjente milliarder av rubler. Når jeg sier «tjente», må du tolke det som «stjal». Vi vet det godt. Disse menneskene har håvet inn fra VM, sier Navalnij i en video spilt inn 14. juni .

Arkadij og Boris Rotenberg trente judo sammen med Vladimir Putin under oppveksten, og har fortsatt tette bånd til den russiske presidenten. Sammen eier de to brødrene selskapet SGM-gruppen, som er den største konstruktøren av gassrørledninger og høyspentkabler i Russland.

Gennadij Timtsjenko er også en nær venn av Putin. Han eier Volga-gruppen, som investerer i energi og infrastruktur. Ifølge en rapport fra det russiske opposisjonspartiet Yabloko har Timtsjenko tjent 33,4 milliarder rubler (4,3 milliarder kroner) på fotball-VM. Ifølge rapporten brukte Russland langt mer penger på å bygge stadioner enn det vill kostet i andre land.

Både Rotenberg-brødrene og Timtsjenko ble satt på USAs og EUs sanksjonslister etter Russlands anneksjon av den ukrainske halvøya Krim i 2014.

Løslatt

Navalnij hadde nettopp sluppet ut av fengsel da han spilte inn videoen. Han måtte sone en dom på 30 dager for å ha arrangert en ulovlig demonstrasjon under Putins innsettelsesseremoni i mai. Flere enn 1600 personer ble arrestert over hele Russland i forbindelse med demonstrasjonen.

Opposisjonslederen beskyldte også Putins oligarkvenner for å skumme fløten under forberedelsene til OL i Sotsji i 2014. Vinterlekene kostet 51 milliarder dollar å arrangere, mer enn fem ganger så mye som de foregående lekene i Vancouver.

Ifølge Navalnij, som hadde gått gjennom offentlig tilgjengelige dokumenter, ble mange av entreprenørene som bygget OL-anlegg overbetalt. 30 prosent av kostnadene for OL ble utbetalt til anonyme kontoer i skatteparadiser.

«Det er utrolig hvor åpne de er om det. De starter med en lav pris, og så driver de den opp når kontrakten er i boks. Prisene stiger med det mangedobbelte, og de bruker sine egne underleverandører», sa Navalnij i et intevju med Buzzfeed .

Brødrene Rotenberg hadde ansvaret for flere store byggeprosjektene til lekene.

Opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov skrev også en rapport om kostnadene til Sotsji-OL, der han konkluderte med at 25 – 30 milliarder dollar ble stjålet under forberedelsene .

«Bare oligarker og selskaper tett på Putin ble rike», skrev han på bloggen sin da rapporten ble offentliggjort i 2013.

Nemtsov ble skutt og drept i Moskva 27. februar 2015. Fem tsjetsjenske menn ble dømt for drapet.