HØYE KRETSER: USAs president Ronald Reagan og daværende NATO-generalsekretær Lord Carrington under et besøk i Det hvite hus i 1984. Foto: AP / NTB scanpix

Siste gjenlevende statsråd fra Churchill-regjeringen er død

NTB

Publisert: 11.07.18 00:22

Lord Carrington, den siste gjenlevende statsråden fra Winston Churchills etterkrigsregjering og tidligere generalsekretær i NATO, er død, 99 år gammel.

– Lord Carringtons død markerer slutten på en æra og et tap av en statsmann som var respektert verden rundt for sin bemerkelsesverdige livsvarige innsats i offentlighetens tjeneste, heter det i en uttalelse fra statsminister Theresa May tirsdag.

I løpet av sin livslange karriere tjenestegjorde Carrington under to monarker og seks statsministre, og han var det eldste og lengstsittende medlemmet i Overhuset.

Peter Carrington ble født i 1919. Han var stridsvognoffiser under andre verdenskrig. Han var forsvarsminister i Churchills etterkrigsregjering fra 1951 til 1955. I 1979 ble Carrington utenriksminister i Margaret Thatchers regjering – en post han trakk seg fra i 1982 da Argentina erobret Falklandsøyene - et tap han mente han måtte ta ansvar for, selv om få andre delte det synet. Thatcher selv forsøkte å hindre ham fra å gå av.

– Dette var en enorm ydmykelse for Storbritannia . Et politisk offer måtte finne sted, så jeg tror jeg gjorde rett i å gå av. Jeg mistet min jobb. Andre mistet sine liv, uttalte Carrington.

I 1984 ble han generalsekretær i NATO, et verv han hadde i fire år.

Nåværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, sier han har mottatt Carringtons bortgang med sorg.

– Han mente at et sterkt og forent NATO kunne oppnå store ting. Våpenkontrollavtaler og forbedringer i forholdet mellom øst og vest står igjen som eksempler på hans kloke lederskap, sier Stoltenberg.