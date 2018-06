STENGT: Stålarbeiderne ved Rød Oktober frykter for både familieøkonomien og hjørnestensbedriftens fremtid når Volgogradfabrikken er stengt i to måneder. Foto: Arthur Bondar, VG

Frykter å miste levebrødet under VM

Publisert: 26.06.18 14:13

UTENRIKS 2018-06-26T12:13:15Z

VOLGOGRAD (VG) Tre tusen arbeiderne ved den kjente stålfabrikken «Rød oktober» i Volgograd er ufrivillig permittert fra jobb i anledning fotball-VM i Russland.

I 120 år har stålfabrikken Rød Oktober vært levebrødet til tusenvis av arbeidere i Volgograd. På FIFAs nettsider trekkes fabrikken frem som en av VM-vertsbyens store stoltheter og attraksjoner.

Likevel fratas 3000 ansatte arbeidet sitt midlertidig i anledning sommerens fotballfest i Russland .

– Katastrofalt

Da VG besøker metallfabrikken i VM-vertsbyen, er stemningen laber. Det er knapt mennesker å se fra inngangsporten, kun inne på kontorene til fagforeningen pågår det fortsatt en intens kamp.

«Situasjonen for anlegget er katastrofal og kan lede til at fabrikken stenges for godt», skriver Rød Oktobers fagforening i et brev til president Vladimir Putin, ifølge næringslivsavisen RBK.

Kraftig lønnskutt

Stålarbeiderne i Volgograd må i juni og juli nøye seg med kun to tredeler av grunnlønnen. Bonusen, som utgjør halvparten av utbetalingene, reduseres dessuten med 70 prosent, skriver næringslivsavisen RBK .

I Rød Oktobers stolte historiske museum møter VG museumsdirektør Natalija Boldyreva, som sympatiserer med sine permitterte kolleger.

– Arbeiderne er selvfølgelig veldig frustrerte nå, fordi de og familiene deres må klare seg med kun en brøkdel av lønnen. Men hva kan man gjøre, når noen på toppen tar slike avgjørelser? spør hun og sukker.

PSSSST! Uvurderlig produksjon Fabrikken Rød Oktober i Volgograd produserer hele 40 prosent av alt rustfritt stål som lages i Russland. (Kilde: Moscow Times)

FSB: – Sikkerhetsrisiko

I begrunnelsen for permitteringen heter det at spesialpolitiet FSB skal hindre aktiviteter som kan innebære en sikkerhetsrisiko for vertsbyene av VM.

Gjennom de 120 årene fabrikken har eksistert, har ingen myndigheter tidligere problematisert Rød Oktobers aktiviteter, og makthaverne har ikke gitt signaler om at driften etter VM må endres.

– De sier det er på grunn av mulig forurensing fra fabrikken, noe vi aldri tidligere har hørt at skulle være et problem, forteller Boldyreva til VG, og legger til at det er rart at det skal være ulike standarder for hva helsen til fastboende og – fotballturister skal kunne utsettes for.

Symbolet på Volgograd

Selve symbolet på Volgograd, den kjente statuen med en kvinne som holder et sverd i luften, er delvis laget av stål fra nettopp Rød Oktober. Det er også Russlands nyeste stridsvogner. Metallet som lages her, eksporteres blant annet til tyske Mercedes-biler.

Fabrikken har overlevd bombingen under andre verdenskrig, og forblir en institusjon i millionbyen.

Rød Oktobers direktør, Igor Sizov, holder seg til myndighetenes linje når han kommenterer saken.

– Vi stopper all aktivitet på fabrikken under VM. Da skal alle se fotball, sier direktøren til det russiske nyhetsbyrået TASS.

Arbeidernes fagforening tar ikke like lett på permitteringene. I det de beskriver som et siste forsøk på å redde den legendariske fabrikken fra undergang, ba fagforeningsledelsen om lov til å demonstrere på samme dag som den første VM-kampen i Volgograd pågikk, den 18. juni.